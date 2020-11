Under Armour: Jefferies erhöht nach Quartalszahlen Kursziel kräftig

Mit der Rückkehr in die Gewinnzone – zumindest im dritten Quartal – überraschte der US-Sportartikelhersteller Under Armour am letzten Freitag die Anleger. Der Nettogewinn lag mit rund 39 Mio. USD zwar deutlich unter dem Vorjahreswert von 102 Mio. USD, allerdings deutlich über der durchschnittlichen Markterwartung. Under Armour profitierte dabei vor allem von einer wieder signifikant höheren Nachfrage sowie deutlich verbesserten Geschäftsprozessen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



