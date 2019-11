Under Armour: Ermittlungen wegen Bilanzmanipulation!

Die Aktie des US-Sportartikelherstellers Under Armour (WKN: A0HL4V) steht heute in den USA unter mächtigem Abgabedruck. Hintergrund ist, dass das US-Justizministerium Ermittlungen wegen des Verdachts der Bilanzmanipulation aufgenommen hat. So soll das von dem exzentrischen Milliardär Kevin Plank gegründete Unternehmen Umsätze früher und/oder Kosten später als vorgeschrieben verbucht haben, um so die eigene Bilanz aufzupeppen.

Angesichts solcher Vorwürfe, über die das renommierte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung