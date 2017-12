Under Armour: Der Aktienkurs ging auf Talfahrt!

Liebe Leser,

bei UA gibt es einige Baustellen. Nach Jahren starken Wachstums hat die Dynamik nachgelassen. Der Aktienkurs ging auf Talfahrt. Zur Verunsicherung trug auch eine auffällige Personalfluktuation in der Führungsmannschaft bei. Ein Schlüsselposten wurde wieder fest besetzt. Seit Anfang Juli ist Patrik Frisk Chief Operating Officer. Die Berufung Frisks war nicht die einzige Personalie. Im Rahmen von Strukturvereinfachungen wurde Paul Fipps zum Chief Technology Officer ernannt, Colin Browne rückte auf den Posten des Chief Supply Officers.

UA ist in die Verlustzone gerutscht

Mit den Umbauten und den neuen Verantwortungsbereichen will UA die Effizienz erhöhen und sein digitales Geschäft stärken. Durch die engere interne Vernetzung soll das Potenzial der Connected-Fitness-Sparte, die UA durch teure Zukäufe aufgebaut hat, künftig besser genutzt werden. Der CEO bezeichnetedie Maßnahmen als entscheidende Schritte bei der Neuausrichtung hin zu einer klaren, kundenorientierten Go-to-Market-Strategie.

Ob diese vollmundige Ankündigung ausreicht, um die Anleger zu beruhigen, muss sich allerdings noch erweisen. Die Zahlen zum 1. Quartal trugen jedenfalls nicht dazu bei; UA ist in die Verlustzone gerutscht. Der Umsatz wurde zwar um 6,7% auf 1,12 Mrd $ gesteigert, die Wachstumsrate fiel aber weit niedriger aus als in früheren Glanzzeiten, weil die Geschäfte in Nordamerika schwächelten. Im Großhandel wuchs der Umsatz um 4%, und im eigenen Einzelhandel stiegen sie um 13%.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.