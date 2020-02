Under Armour Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Absatzprobleme auf dem Heimatmarkt haben UA im 3. Quartal ein Umsatzminus von 0,9% beschert. In Nordamerika, wo UA in den vergangenen Jahren gegenüber Konkurrenten wie Nike und adidas ins Hintertreffen geraten war, sank der Umsatz um 4,1%. Auch in Lateinamerika ging der Umsatz um 3,9% zurück. In der Region EMEA legte er dagegen um 9% zu und im asiatisch-pazifischen Raum um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung