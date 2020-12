Under Armour Aktie: Die nächste Jordan-Marke?

Im Jahr 2013 gelang es Under Armour Inc (NYSE:UA)(NYSE:UAA), NBA-Superstar Stephen Curry aus den Vertragsverhandlungen mit NikeInc (NYSE:NKE) herauszulocken. Curry wurde dreimaliger NBA-Champion und ist eines der Gesichter des Unternehmens. In dieser Woche hat Under Armour seine Partnerschaft mit Curry verdoppelt.

Was es zu wissen gibt

Das Bekleidungsunternehmen lanciert die Marke Curry mit dem Stern der Golden State Warriors. Die Marke Curry wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung