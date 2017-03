Under Armour: Die Aktie für Trendsetter

Liebe Leser,

sind Ihnen schon einmal die vielen Sportler aufgefallen, die selbst in der Großstadt mit quietschbunten Klamotten und Trainingstasche umher laufen? Oder die fitten Jogger im Park? Alle diese Freizeitsportler haben etwas gemeinsam: das Outfit stimmt.

Waren es vor zwanzig Jahren noch eher gedeckte Töne in Schwarz oder Grau mit dezenten Reflektoren, darf Sportmode heute gerne ein wenig bunt sein. Ein Unternehmen, das bei Sportklamotten ganz weit oben auf der Beliebtheitsskala rangiert, ist Under Armour. Under Armour (Under Armour) wurde im Jahr 1996 von Kevin Plank gegründet.

Ursprünglich als reine Marke für Kampfsportbekleidung und Thermo-Sportunterwäsche unter Trikots, in Sportarten wie Baseball oder Basketball, und für Shoulderpads entwickelt, gibt es von Under Armour mittlerweile auch normale T-Shirts, Hosen, Schuhe oder Kappen.

Die Expansion kostet

Im 3. Quartal hat Under Armour ein klares Umsatzplus erzielt. Der Gewinn wurde ebenfalls kräftig verbessert. Allerdings ließ das Wachstumstempo auf dem Heimatmarkt etwas nach. Under Armour steigerte den Umsatz um 22,2% auf 1,47 Mrd $. In Nordamerika, der nach wie vor mit Abstand wichtigsten Region, stiegen die Umsätze um 15,6%.

Dem Unternehmen machten die schwierigen Rahmenbedingungen auf dem US-Markt zu schaffen, unter anderem die Insolvenz des Handelspartners Sports Authority. Anleger befürchten zudem, dass sich die Marke, die in den vergangenen Jahren dynamisch gewachsen war, in der Heimat langsam dem Sättigungsniveau nähert.

Im Ausland konnte Under Armour sein Wachstumstempo beschleunigen. Dort stieg der Umsatz um 73,3%. Der Anteil des internationalen Geschäfts am Gesamtumsatz beläuft sich damit mittlerweile auf 15%. Das Segment Connected Fitness kam weltweit auf 20,2 Mio $ (+39,8%). Die Bruttomarge sank auch aufgrund von Rabattaktionen und negativen Währungseffekten von 48,8 auf 47,5%.

Zudem stiegen angesichts der rapiden Expansion die Vertriebs- und Verwaltungskosten. Daher konnte das operative Ergebnis nicht mit dem Umsatzwachstum mithalten. Es stieg um 16,3% auf 199,3 Mio $. Aufgrund niedrigerer Sonderbelastungen legte der Gewinn um knapp 28% auf 128,2 Mio $ zu.

Under Armour: Anleger warten besser ab

Für 2016 rechnet der Sportartikelhersteller mit einem Umsatzwachstum um 24% auf 4,9 Mrd $ und einer Verbesserung des operativen Gewinns um 4 bis 5%. Zudem kündigte das Management hohe Investitionen in den Ausbau des Online- und Auslandsgeschäfts an, was sich auf den Gewinn auswirken wird.

Derzeit überwiegen bei Under Armour die negativen Signale. Dennoch ist die Marke stark. Da es aber auch keine Dividende gibt, sollten Sie sich die weitere Entwicklung des Unternehmens besser von der Seitenlinie aus anschauen!

Ein Gastbeitrag von Jens Gravenkötter.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse