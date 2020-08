Under Armour Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

UA ist im 1. Quartal in die Verlustzone gerutscht. Neben hohen Restrukturierungskosten sorgten die Umsatzausfälle infolge der Corona-Pandemie dafür, dass der Verlust noch höher ausfiel als erwartet. Im 1. Quartal schrumpfte der Umsatz um 22,8%. Dabei resultierten 15 Prozentpunkte des Rückgangs aus den Ladenschließungen. Am stärksten betroffen war der asiatisch-pazifische Raum. Vor allem aufgrund der Einbußen in China sank der Umsatz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung