Under Armour Aktie: Nur gute Nachrichten!

Die Aktien von Under Armour verzeichneten am Freitag Gewinne, nachdem die Bekleidungsmarke im dritten Quartal Umsatz- und Gewinnschläge verbuchte, den Verkauf von MyFitnessPal ankündigte und eine besser als erwartete Prognose abgab.

Under Armour’s Q3

Under Armour Inc (NYSE:UAA) meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar, was im Vergleich zum Vorjahr unverändert ist. Der Großhandelsumsatz des Unternehmens ging im Jahresvergleich um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung