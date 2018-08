Under Armour Aktie: Ist das wirklich wahr?

Ganz so schlecht, wie vom Markt befürchtet, fielen UAs Zahlen im 1. Quartal dann doch nicht aus. Unterm Strich stand dennoch ein dicker Verlust. Auch die Schwäche auf dem Heimatmarkt setzte sich fort. Umsatzzuwächse erzielte UA nur noch im Auslandsgeschäft. Das ist umso beunruhigender, weil die Konkurrenz in den USA zuletzt bemerkenswerte Erfolge erzielte. So konnte adidas auf dem weltweit wichtigsten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.