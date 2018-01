Under Armour-Aktie: Haben die Bullen eine Chance auf den Durchbruch?

Seit dem letzten Handelstag hat sich der Kurs von Under Armour um -0,31% verändert. Der aktuelle Kurs beträgt 15,86$. Der Kurs der Under Armour-Aktie änderte sich in der letzten Woche um 9,80% und seit Jahresbeginn um 9,80%.

1. Stufe: Fundamental

Nach Ansicht der Experten ist Under Armour unterbewertet. Die fundamentalen Analysten haben ermittelt, dass die Aktie auf Basis des KGV nur bis zu einem Kurs von 31,82$ fair bewertet wäre. Dies bedeutet nicht automatisch, dass der Kurs von Under Armour steigen wird. Berücksichtigen Sie, dass fundamentale Kennzahlen keine Gewähr dafür sind, dass sich eine Aktie genauso wie erwartet entwickeln wird. Die Kenntnis der Kennzahlen wie KGV, KBV und KUV lässt Ihre Einschätzung aber realistischer werden.

Aus fundamentaler Sicht scheint die Under Armour-Aktie “Unterbewertet“ zu sein.

2. Stufe: Analysteneinschätzung

Analysten bewerten die Under Armour-Aktie im Augenblick mit 4 Buy, 2 Outperform, 18 Hold, 6 Underperform und 4 Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 13,10$. Das bedeutet, dass der aktuelle Kurs um -17,40% fallen würde. In der vergangenen Woche wurde die durchschnittliche Analystenmeinung zur Under Armour-Aktie nicht verändert.

Aus Analystensicht ist Under Armour-Aktie ein Hold.

3. Stufe: Anlegermeinung

Im Augenblick gibt es leider nur eine geringe Anzahl an Einschätzungen der Nutzer von sharewise für die Under Armour-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Anleger liegt bei 18,80$, d.h. der aktuelle Kurs von Under Armour könnte sich um 18,54% verändern.

Aus Sicht der Privatanleger ist die Under Armour-Aktie aktuell ein Buy.

Fazit: Die Under Armour-Aktie erhält im 3-Stufen Check ein Buy!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.