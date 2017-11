Under Armour-Aktie: 3-Stufen-Analyse vom 15.11.2017

Seit dem letzten Handelstag hat sich der Kurs von Under Armour um 2,98% verändert. Der aktuelle Kurs beträgt 11,25$. Der Kurs der Under Armour-Aktie änderte sich in der letzten Woche um 2,00% und seit Jahresbeginn um -56,50%.

1. Stufe: Fundamental

Under Armour ist sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich mit den Mitbewerbern unterbewertet. Allerdings wäre Under Armour ab einem Kurs über 17,25 $ überbewertet.

Aus fundamentaler Sicht scheint die Under Armour-Aktie daher “Unterbewertet” zu sein.

2. Stufe: Analysteneinschätzung

Auf sharewise bewerten die Analysten die Under Armour Aktie im Augenblick mit 4 Buy, 1 Outperform, 22 Hold, 2 Underperform, 9 Sell. Aus Analystensicht ist das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie bei 12,00$. Auf Basis dieser Meinungen würde der aktuelle Kurs um 6,67% steigen.

Die Under Armour-Aktie ist laut Analysten aktuell als Hold anzusehen.

3. Stufe: Crowd

Under Armour wird aktuell von der Crowd leider nicht abgedeckt.

Fazit: Die Under Armour-Aktie bekommt im 3-Stufen Check ein Buy!

Ein Beitrag von Ethan Kauder.