Und … „wie lange halten Sie ein Zertifikat, bis Sie es wieder verkaufen?“

Dieser Frage ging der Deutsche Derivate Verband (DDV) in seiner Mai-Umfrage nach. Normalerweise vermutet man Zertifikate-Anleger in der Ecke der kurzfristigen Trader. Doch bei der Umfrage kam heraus, dass 62 % der Zertifikate Anleger in Deutschland, und damit 11 % mehr als noch im Vorjahr, einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont zu verfolgen. Und 35 % halten die Scheine sogar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung