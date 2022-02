Und plötzlich ist der MSCI World ein Metaverse-ETF

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Der MSCI World Index hat viele Gesichter. Einige betrachten das weltweite Aktienpaket als Kompass der Weltwirtschaft. Andere begnügen sich mit der Erkenntnis, dass ein MSCI World ETF bisher immer eine Rendite von durchschnittlich 7 % pro Jahr geliefert hat.

Doch mittlerweile ist eine neue Perspektive hinzugekommen. Das Metaverse inspiriert viele Top-Unternehmen. So auch die meisten der Top-Positionen im MSCI World Index.

Plötzlich ist der Index der Welt zum Metaverse-ETF mutiert. Aber das ist halb so wild. Denn genau das muss ein echt guter Aktien-Index leisten können.

Das Metaverse ist offenbar kein Selbstläufer

Vom Metaverse kann man halten, was man will. Ich plane bisher nicht, meinen Alltag in einer virtuellen Welt zu verbringen. Doch es gibt einige Stimmen, die sehr begeistert klingen.

Vor allem der CEO von MSCI-World-Klassiker Meta (WKN: A1JWVX). Mark Zuckerberg gab seinen Mitarbeitern zuletzt die Anweisung, doch bitte ab sofort im Metaverse zu leben.

Meine feine Nase sagt mir, dass das Produkt ja nicht so toll sein kann, wenn man öffentlich zu dessen Nutzung auffordern muss. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Steve Jobs jemals zur Verwendung des iPhones aufgerufen hätte.

Die Top-10 des MSCI World will ins Metaverse

Doch für große Tech-Unternehmen gilt: Dabei sein ist alles. Schließlich könnte das Metaverse tatsächlich zum Megatrend werden.

Wie es der Zufall so will, sind die Top-10-Positionen des MSCI World waschechte Tech-Aktien. Mit einem Anteil von rund 20 % besitzt die Spitzengruppe einen gewaltigen Einfluss auf die Richtung des Index.

Nun hat beinahe jedes dieser Unternehmen eine eigene Metaverse-Strategie angekündigt. So gesehen ist der gefeierte Welt-Index plötzlich ein ziemlich fokussierter Metaverse-ETF.

Passive Investoren müssen diese Kröte schlucken

MSCI-World-Investoren betonen gerne, dass sie in die größten und wichtigsten Unternehmen der Welt investieren. Neuerdings müssten sie sich selbst als Metaverse-Investoren bezeichnen.

Dies offenbart eine große Schwäche des globalen Super-Index. Plötzlich ist man in der Breite in ein Geschäft investiert, das einem womöglich nicht als besonders zukunftsfähig erscheint.

Gleichzeitig ist diese schnelle Wandlungsfähigkeit genau das, was passive Investoren erwarten. Gestern Automobil, heute Internet, morgen Metaverse? Völlig egal, in welche Richtung sich die Welt entwickelt: Man ist immer mit dabei.

Der MSCI World ist nicht die Welt

Passive Investoren müssen alles akzeptieren. Denn wer sich nicht für ein Geschäftsmodell entscheiden möchte, bekommt eben das serviert, was gerade da ist.

Das kann nach hinten losgehen oder ein großer Erfolg werden.

Wichtig ist jetzt vor allem, dass sich MSCI-World-Investoren mit voller Hingabe als Metaverse-Investoren identifizieren können. Wer das so nicht mitgehen kann oder will, könnte der Drang ins Metaverse als guten Grund für einen zeitnahen Absprung betrachten.

