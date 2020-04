"Und nu? Der Viren-Talk mit Kurt Krömer und Annie Hoffmann" ab 2. April im rbb (FOTO)

Berlin (ots) - Die Welt ist im Ausnahmezustand. Das wahre Leben spielt sich zuhause ab, und keiner weiß, wie lange das noch gut geht. Nudeln gibt's noch, Klopapier-Witze sind aus. Nach dem ersten Schock ist es Zeit zu fragen: "Und nu?".Und das tut kein geringerer als Kurt Krömer, frisch gekürter Grimme-Preisträger ("Chez Krömer") und rbb-Zuschauerbeauftragter. Für sechs Folgen "Und nu?" ist Krömer ab 2. April 2020 gemeinsam mit Moderatorin Annie Hoffmann im kleinen Bulli auf den Straßen Berlins unterwegs - selbstverständlich mit gebührendem Abstand und unter Einhaltung strenger Hygieneregeln. Die beiden kommentieren launig die Schlagzeilen und Aufreger des Tages und sprechen mit den Menschen in Berlin, die in diesen Tagen mit dem Prädikat "systemrelevant" ausgezeichnet werden. Alles ist anders in Berlin, Krömer war schon immer anders. Passt. "Und nu?" im Netz und im rbb FernsehenDie Ausstrahlungstermine: Donnerstag, 2. April, Samstag, 4. April, Dienstag, 7. April, Donnerstag, 9. April, Samstag, 11. April und Dienstag, 14. April 2020."Und nu?" ist am Sendetag ab 21.00 Uhr mit einer Länge von 15 Minuten online in der ARD Mediathek, auf dem rbb-YouTube-Kanal und auf rbbmachts.de verfügbar. Im linearen TV wird jeweils eine 5-Minuten-Version im Anschluss an die Spätnachrichten von rbb24 gesendet."Und nu?" ist eine Produktion von Gipsy Deluxe TV GmbH im Auftrag des rbb.Pressekontakt:Elisabeth Schwiontekelisabeth.schwiontek@rbb-online.derbb-presseteam@rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4562349OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell