Und es geht doch! An der Quinoa-Schule erreichen 90,5% der Prüfungsteilnehmer den Mittleren Schulabschluss - ungeachtet ihrer Herkunft

Berlin (ots) - Zum ersten Mal haben an der Quinoa-Schule 24Schülerinnen und Schüler am Ende des 10. Jahrgangs an den Prüfungenzum Mittleren Schulabschluss teilgenommen. Ein Meilenstein für diestaatlich anerkannte Ersatzschule, die 1:1 das Schulbild des BerlinerWedding repräsentiert.Ergebnisse Quinoa-Schule:- Von 24 Abgängern haben 21 Schüler*innen einen Schulabschlusserworben. Das sind 87,5%.- Von 21 Teilnehmenden haben 19 Teilnehmende einen MittlerenSchulabschluss (MSA) oder MSA GO (Mittlerer Schulabschluss mitBerechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe). Das sind90,5%.- Die anderen zwei Abgänger haben einen eBBR erworben.- Damit sind drei Schüler ohne Abschluss, also 12,5% der Abgänger.Im Vergleich: Die MSA-Besteherrate an Integrierten Sekundarschulenund Gesamtschulen im Bezirk Wedding lag 2016 bei 54% (Quelle:http://ots.de/Y9UIq2, S. 39). An der Quinoa-Schule haben damit 36%mehr Schülerinnen und Schüler den MSA erreicht als im Vergleich zumgesamten Bezirk."Ein Ergebnis, auf das wir alle sehr stolz sind", sagt JulianeSchäfer, Schulleiterin der Quinoa-Schule.Quinoa's Credo ist Anschluss statt Abschluss. Trotz dessen, dassdrei Schüler*innen keinen Abschluss erreicht haben, werdenunterschiedliche Optionen besprochen, diese Schüler*innen weiter zuunterstützen, damit sie einen Anschluss erhalten. An diesen Zahlenwird deutlich, dass das Konzept der Quinoa-Schule funktioniert:Unsere Werte Mut, Achtsamkeit und Verbindlichkeit sind die Basisunseres Schullebens. Die Vermittlung von Sprachkompetenz ist eingroßer Eckpfeiler des Unterrichts. Das Fach "Zukunft" legt bereits abder 7. Klasse die Grundlagen für einen erfolgreichen Berufseinstieg.Unser Tutoren- und Mentorenprogramm bietet Raum für Reflexion,individuelle Betreuung und Potenzialentfaltung.Nur, 10. Klasse: "Dank unserer Tutoren fühlt man sich den Lehrernsehr vertraut. Wir können über Dinge sprechen, von denen man sonstnicht wüsste, mit wem man das am besten besprechen könnte, besondersauch bei nicht-schulischen Angelegenheiten. In solchen Situationengeben die Lehrer immer ihr Bestes, um uns zu helfen, und hierfür sindwir ihnen sehr dankbar."Unser Anliegen ist es, dass alle Jugendlichen in Deutschlandungeachtet ihrer sozialen und kulturellen Herkunft ihre Chance aufeinen Schulabschluss bekommen. Unsere Jugendlichen kommen zu mehr als80 % aus einem sozial und ökonomisch benachteiligten Umfeld. DieQuinoa-Schule dient als Beispiel dafür, wie Chancengerechtigkeit imBildungssystem gelingen kann.Weiterführende Informationen:www.quinoa-bildung.de/www.facebook.com/quinoabildung/