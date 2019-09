Und der CAMGAROO AWARD goes to... (FOTO)

München (ots) -TELE 5 ist auch in diesem Jahr als Medienpartner an der Seite derEntdeckungsplattform für außergewöhnliche Filmemacher mit dabei - DieCamgaroo Awards 2019.Die diesjährige Camgaroo Award Night wird erneut von TELE 5 alsPremium-Medien-Partner begleitet. Camgaroo versteht sich selbst alsTalentschmiede und Entdeckungsplattform für außergewöhnlicheFilmemacher, insbesondere des deutschsprachigen Genre-Films.Ein Grund mehr als Fernsehsender mit dem Feinsinn und raffiniertenGespür für die wirklich besonderen Film-Highlights, auch in diesemJahr alle Augen auf die jungen Nachwuchstalente des Camgaroo Awardszu richten.Kai Blasberg, Geschäftsführer von TELE 5 zu derMedienpartnerschaft: "Camgaroo ist eine außergewöhnliche Award-Showund außergewöhnlich, das können wir außergewöhnlich gut. Deshalbfreuen wir uns die diesjährigen Projekte der Nachwuchs-Filmemachergenauer unter die Lupe zu nehmen und natürlich zu begleiten."Bis zum 25. September haben begabte Nachwuchs- undIndependent-Filmemacher noch immer die Möglichkeit ihre Kurz- undLangfilmprojekte in insgesamt 9 Kategorien für den diesjährigenCamgaroo Award einzureichen.Die feierliche Camgaroo Award Night findet am 27. November imKulturzentrum Gasteig in München statt. Weitere Infos und Anmeldungzum Camgaroo Award 2019 findet Ihr auf www.camgaroo.comPressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell