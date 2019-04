Nach Unbotify Akquisition: Adjust stoppt Bot-Attacken auf Apps

Neue Lösung setzt auf KI und Machine-Learning, um Bot-Attacken inEchtzeit zu stoppenSan Francisco und Berlin (ots/PRNewswire) - Adjust(https://www.adjust.com/), der Branchenführer für Mobile Measurementund Fraud Prevention, kündigte heute die Einführung ihres neuenStandalone-Produkts Unbotify zur Bekämpfung von In-App Bot Fraud an.Anders als bei Mobile Ad Fraud zielt In-App Bot Fraud nicht auf dasMarketingbudget einer App, sondern greift ihr Geschäftsmodell direktan. Bots können dafür entsprechend programmiert werden, so dass sieanstelle von echten Usern verschiedene Prozesse innerhalb der App somenschlich wie möglich simulieren. Und genau das macht die Bots zueiner der am schwersten zu erkennenden und zu bekämpfenden Arten vonFraud."Bots können quasi jede App, unabhängig von Anbieter und Branche,auf ganz verschiedene Weise beeinflussen. Die Methoden reichen vongezielten Angriffen auf Mitspieler in Gaming-Apps bis hin zurregelrechten Vernichtung von Geschäftsmodellen, die auf virtuellerWährung basieren. Bots stehlen Kreditkarteninformationen, tätigen inOnlineshops blitzschnell Käufe streng limitierter Produkte undgenerieren Spam-Nachrichten innerhalb von Dating-Apps", erläutertPaul H. Müller, Mitgründer und CTO von Adjust. "Der Service vonUnbotify ist eine weitere Schutzmaßnahme von Adjust im globalen Kampfgegen Fraud. Das Standalone-Produkt ist die Grundlage unserer neuenGeneration von Tools zur allumfassenden Prävention von In-App BotFraud."Unbotify (https://www.adjust.com/product/unbotify) ist einemaßgeschneiderte Lösung, die anhand von anonymisierten, biometrischenDaten von echten Nutzern Machine-Learning-Modelle entwickelt. Durchdas Erlernen des natürlichen Nutzerverhaltens innerhalb einer Appkann die Technologie von Unbotify dabei zwischen Menschen und Botsunterscheiden. Da es sich um ein eigenständiges Produkt handelt, kannUnbotify's neue Lösung unabhängig von Adjusts Attribution-Serviceoder anderen Anbietern implementiert werden."In-App Bot Fraud ist nicht nur ein finanzielles Problem, sondernhat Auswirkungen auf die Benutzererfahrung, Kundenbindung undDatenanalyse der App. Diese Übergriffe gefährden private Nutzerdatenund schädigen das Geschäftsmodell", so Yaron Oliker, Mitgründer undCEO bei Unbotify. "Unser Lösungsansatz basiert auf anonymisierten,biometrischen Verhaltensmustern und erkennt Bots in Echtzeit."Studien von Unbotify haben gezeigt, dass einige der größten Appsauf dem Markt rund 10 % ihres Umsatzes durch Bot Fraud verlieren.Prognosen kündigen an, dass die globale App-Wirtschaft bis Ende 2019Einnahmen von mehr als 120 Milliarden US-Dollar verzeichnen wird (https://www.appannie.com/en/insights/market-data/2019-in-mobile-5-things-to-know/), so dass Bots hier enorme wirtschaftliche Schädenanrichten können.Der Standalone-Produktlaunch folgt der Übernahme von Unbotifydurch Adjust im Januar 2019. Das Cybersecurity- und KI-Startup ausTel Aviv wurde von Fast Company zu "Israels innovativster Firma 2017"(https://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2017/sectors/israel) gekürt und steht auf Gartners Liste der "2018 Cool Vendors inAdvertising" (https://www.prnewswire.com/news-releases/unbotify-named-gartner-2018-cool-vendor-in-advertising-300661699.html). DieBot-Deterring-Lösung von Unbotify wird von einigen der größtenFortune-500-Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Social Media,Search und Gaming in den USA und Europa eingesetzt.Die Übernahme von Unbotify ist ein wesentlicher Bestandteil vonAdjusts globalen Kampf gegen Fraud. Als gemeinsames Unternehmen wirddie gleiche Mission verfolgt: die widerstandsfähigste Lösung gegeneines der größten App-Sicherheitsprobleme anzubieten und damitböswillige Bots unschädlich zu machen.Über AdjustAdjust (https://www.adjust.com/) ist der global führende Anbieterim Bereich Mobile Measurement und Fraud Prevention. Das BerlinerUnternehmen stellt weltweit höchst qualitative Analyse-, Mess- undFraud-Prevention-Lösungen für App Marketer bereit und ermöglichtihnen schnellere, smartere Marketingentscheidungen zu treffen. Adjustist Marketing Partner aller führenden Plattformen, einschließlichFacebook, Google, Snap, Twitter, Line, und Tencent. Insgesamt habenmehr als 25.000 Apps die Produktlösungen von Adjust integriert, umihre Performance zu verbessern. Das im Jahr 2012 gegründeteUnternehmen hat heute globale Niederlassungen in Berlin, New York,San Francisco, Tel Aviv, São Paulo, Paris, London, Moskau, Istanbul,Seoul, Shanghai, Peking, Tokio, Mumbai und Singapur.Vor kurzem erwarb Adjust die Data-Aggregation-Platform Acquired.iound Unbotify, ein preisgekröntes Start-up für Cybersecurity und KI.Im Februar ging das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mitAdways, Japans führender Agentur für Mobile Marketing, ein. 