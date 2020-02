Unbezifferte Risiken, Kommentar zu Bayer von Annette Becker

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Finanztrends Video zu Bayer



mehr >

Frankfurt (ots) - Um es gleich vorwegzunehmen: Den Bayer-Geschäftsbericht ziertein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfer von Deloitte.Zudem ist keines der im Geschäftsbericht dargestellten Risiken aus Sicht desVorstands bestandsgefährdend. Das ist wichtig, zumal die Prüfer ein besonderesAugenmerk auf die Abbildung der Rechtsstreitigkeiten - allen voran derGlyphosat-Thematik - gelegt haben.Warum das trotzdem der Erwähnung wert ist? Weil die Prüfer offensichtlich daraufpochten, dass die Auswirkung der knapp 50000 anhängigen Klagen im Zusammenhangmit dem glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel Roundup auf die finanzielleLage des Konzerns ausführlich dargelegt wird - unabhängig davon, dass Bayer nochkeine Rückstellungen für den viel diskutierten Vergleich gebildet hat.Letzteres ist insoweit in Ordnung, als das Nennen einer Hausnummer in anhängigenRechtsfällen nur Begehrlichkeiten auf der Gegenseite weckt. Ähnlich verhält essich mit konkreten Zeitvorgaben, die den Einigungsdruck erhöhen und damit einzigder Klägerseite dienen.Umso interessanter ist jedoch, was unter dem Stichwort Glyphosat-Thematik imRisikobericht zu lesen ist: Dort ist die Rede von "erheblichen finanziellenNachteilen", die Bayer unter anderem im Zuge eines Vergleichs entstehenkönnten. Aufhorchen lässt auch, dass Bayer mit Blick auf die Finanzierung -spekuliert wird über eine Summe in der Größenordnung von 10 Mrd. Dollar -explizit eine Kapitalerhöhung ins Spiel bringt.Finanzchef Wolfgang Nickl winkt an diesem Punkt natürlich gleich ab und merktan, dass es sich bei diesen Ausführungen um rein theoretische Betrachtungenhandelt. Viel lieber verweist er auf die Bruttoerlöse aus den im Vorjahrgetätigten Verkäufen, die Bayer - das muss an dieser Stelle auch einmal gesagtwerden - nicht nur schneller als geplant, sondern auch zu äußerst attraktivenPreisen gelungen sind. Brutto werden etwa 9,3 Mrd. Euro eingespielt.Eine potenzielle Kapitalerhöhung würde Sprengstoff bergen, denn Bayer müsstesich dafür erst einmal das Okay der Hauptversammlung besorgen. Das vorhandenePulver haben die Leverkusener mit der Monsanto-Übernahme verschossen. Angesichtsdes starken Kursverfalls der Aktie und des dadurch aufgeflammten Zorns derInvestoren hatte es sich schlicht verboten, in der vorigen Hauptversammlung umeinen neuen Kapitalrahmen nachzufragen. Wenig wahrscheinlich, dass das diesesJahr anders aussieht.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30377/4532861OTS: Börsen-ZeitungOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell