"Unbezahlbare Pillen" - "Wissenschaft am Donnerstag" in 3sat über das Dilemma im deutschen Gesundheitswesen (FOTO)

Donnerstag, 7. September 2017, 20.15 UhrErstausstrahlungDas deutsche Gesundheitssystem gilt zwar als das solidarischste,aber gleichzeitig auch als das teuerste der Welt. Die Dokumentation"Unbezahlbare Pillen" von Stephan Arapovic und Johan von Mirbach, die3sat im Rahmen von "Wissenschaft am Donnerstag" zeigt, fragt: Werverursacht welche Kosten? Warum werden Medikamente immer teurer, undweshalb gelingt es den Krankenkassen nicht, besser mit denPharmaherstellern zu verhandeln? Welche Folgen hat das für dieGesundheitsversorgung?In England hat die Regierung das Problem ganz pragmatisch gelöst,mit dem QALY-Konzept - dem Quality Adjusted Life Year. Nach einemPunktesystem wird entschieden, wie hoch die gesundheitlicheLebensqualität und die Lebenserwartung des Patienten sind. Je höherdesto besser. Ein gut verdienender Vater von zwei Kindern würde dannnoch behandelt. Wenn man aber schon älter ist, vielleicht schon imteuren Heim lebt, Rente bezieht und eine Therapie nur wenig Besserungbringen würde, sähen die Ärzte von einer Behandlung ab - wie beieinem alten Auto. In Deutschland hat sich dieser radikal ökonomische,auch mathematisch umstrittene Ansatz bisher nicht durchgesetzt.Aber was ist, in einem solidarischen Gesundheitssystem tragbar?Eine Untersuchung der EU empfahl 2013, QALY nicht anzuwenden, da dieskein "wissenschaftlicher Ansatz zur Bewertung und Priorisierung vonMedikamenten" und zudem die Punkteberechnung fragwürdig sei.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, befasst sich auch Gert Scobel in"scobel - Krankheit als Geschäft" (Erstausstrahlung) mit dem ThemaGesundheit. Mit seinen Gästen diskutiert er darüber, was geschehenmuss, damit humane Medizin in Deutschland eine Zukunft hat. Was kannman tun gegen eine Entwicklung zu einer medizinischen Fehl-, Mangel-und auch Überversorgung?