Unberechenbare FSME kennt keine Grenzen

Wien (ots) - Umfassendes Standardwerk zu FSME mit weltweiten VerbreitungsdatenveröffentlichtFSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) ist mittlerweile ein globales Phänomen.Weltweit werden jährlich etwa 10.000 bis 12.000 FSME-Fälle registriert, dieSterberate liegt zwischen 0,2 und 20 Prozent. Seit 2012 ist FSME in der EU einemeldepflichtige Krankheit. Die Fallzahlen in den einzelnen Ländern sind selbstin Europa aufgrund unterschiedlicher Definitionen schwer miteinandervergleichbar und dürften wegen der hohen Dunkelziffer vermutlich nur die Spitzedes Eisbergs darstellen. Die Risikogebiete ändern sich laufend. Auch Reisendesind immer häufiger von der Erkrankung betroffen. Der aktuelle Stand derWissenschaft zu allen Aspekten der FSME (englisch: TBE), von denÜbertragungswegen über die Diagnostik bis hin zum Umgang mit speziellenPatientengruppen, wird nun im neuen Buch über FSME ("The TBE-Book")zusammengefasst, das am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien vorgestelltwurde.Umfassende FalldatenrechercheTrotz einheitlicher Krankheitsdefinition in der EU gibt es nur in wenigenLändern nationale FSME-Aufklärungs- oder Impf-Programme, sodass es nach wie vorgroße Differenzen bezüglich der Überwachung (Fallmeldungen) und Diagnostik gibt."Daten zur Krankheitslast sind somit nur schwer vergleichbar. Wissenschaftlichvalide Fallzahlen gibt es nicht", erläutert Priv. Doz. Dr. Gerhard Dobler vomNationalen Konsiliarlabor für FSME am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehrin München. Für das Buch wurde nun die weltweite Epidemiologie(Krankheitsverbreitung) so genau wie möglich recherchiert, heruntergebrochen aufLänder- und teilweise sogar regionale Ebene. "Diese epidemiologischen Datenstammen fast immer von Wissenschaftlern aus der Region selbst und wurden bishernoch nie in einer derart umfassenden und kompakten Form veröffentlicht", ergänztMitherausgeber Dr. Michael Bröker.Risikogebiete im WandelDas TBE-Book dient aber nicht nur als Nachschlagewerk, sondern soll auchaufzeigen, wie wichtig weitere Forschungen auf diesem Gebiet sind. So galten dieNiederlande zum Beispiel bis vor drei Jahren als FSME-frei. In der Zwischenzeitwurde das widerlegt. "Ähnliche Beispiele werden noch folgen", ist sich Brökersicher. So werde in einigen europäischen Ländern (z.B. Griechenland, Länder desBalkans, Rumänien, Bulgarien) bis heute nicht systematisch auf FSME getestet.Nachgewiesene Fälle seien nach wie vor Zufallsbefunde und beruhten häufig aufden Aktivitäten einzelner interessierter Wissenschaftler. "Selbst bereitsdefinierte Risikogebiete können sich ändern", ergänzt Dobler. In Zentraleuropa,speziell in Österreich und Deutschland, beobachten Wissenschaftlerbeispielsweise derzeit, dass FSME-Risikogebiete in mittleren Höhenlagen (ca. 400m) wieder verschwinden, aber gleichzeitig in höheren Ebenen, ab etwa 600 MeternSeehöhe, neue Risikogebiete entstehen. "Es ist also schwer zu sagen, ob man undwo man wirklich sicher ist", so Dobler.Ziel des Buches ist daher unter anderem, darauf aufmerksam zu machen, dasshinter manch ungeklärtem Fall von Gehirn- oder Gehirnhautentzündung auch FSMEstecken könnte.FSME als ReisekrankheitFSME wird aber auch als Reiseimpfung immer relevanter. "Entgegen vieler Annahmenist auch jemand gefährdet, sich mit FSME zu infizieren, wenn er nachSkandinavien, ins Baltikum oder auf die dänische Insel Bornholm reist", erklärtBröker. In Russland gibt es ganz besonders viele Fälle, FSME wurde aber auchfern von Europa in China, Japan, der Mongolei oder Korea nachgewiesen.Durchschnittlich bis zu fünf Prozent der in Deutschland registrierten FSME-Fällesind Infektionen, die ursprünglich im Ausland erworben wurden. Manchmal auchüber unpasteurisierte Milch- oder Milchprodukte. "In der Slowakei kommen bis zu20 Prozent aller Infektionen auf diesem Weg zustande", erläutert Dobler."Gerade in Österreich besteht für Touristen ein nicht zu unterschätzendesRisiko", betont Univ. Prof. Dr. Michael Kunze vom Zentrum für Public Health,Medizinische Universität Wien. "Das Risiko, sich in einem Endemiegebiet mit FSMEzu infizieren liegt bei 1:10.000. Es ist damit ähnlich hoch wie jenes einesungeimpften Touristen an Typhus zu erkranken, wenn er in ein indischesRisikogebiet fährt." Legt man die Erkrankungswahrscheinlichkeit auf die Anzahlder jährlichen Übernachtungen in Österreich um, ergibt dies 60 Fälle vonreiseassoziierter FSME pro Sommer.Niedrige Durchimpfungsraten in Europa"Obwohl man sich in vielen Ländern Europas mit FSME infizieren kann, sind vieleMenschen nicht dagegen geimpft", berichtet Kunze. Eine in elf europäischenLändern durchgeführte Befragung hat unter anderem gezeigt, dass selbst inLändern mit relativ vielen Fallzahlen wie z.B. in Finnland oder im Baltikum, dieDurchimpfungsraten oft relativ niedrig sind (Lettland 53 Prozent, Estland 31Prozent). Häufig kommt es vor, dass die Menschen die notwendigenAuffrischungsimpfungen nicht wahrnehmen. Nur 27 beziehungsweise 15 Prozent allerbefragten Personen in den elf Ländern gaben an, die erste und zweiteAuffrischungsimpfung erhalten zu haben. Mit einer Durchimpfungsrate von über 80Prozent gilt Österreich als Musterbeispiel, allerdings sinkt diese Zahlhierzulande deutlich, wenn man die korrekt durchgeführten Auffrischungsimpfungenberücksichtigt.Das BuchDetails zu diesen und vielen weiteren Themen finden interessierte Mediziner undWissenschaftler im Buch, zu dem zusätzlich wöchentliche Kurzkommentare undmonatliche Newsletter veröffentlicht werden. Das Buch kann nach einerRegistrierung kostenfrei unter https://id-ea.org/tbe/ heruntergeladen werden.Gedruckt ist es beim Verlag GLOBAL HEALTH PRESS sowie in Kürze auch beimOnlinebuchhändler Amazon erhältlich.Dobler G, Erber W, Bröker M, Schmitt HJ, eds.The TBE Book.2nd ed. Singapore: GlobalHealth Press; 2019. doi: 10.33442/978-981-14-0914-1_1Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie(https://www.apa-fotoservice.at/galerie/18587)Kontakt:Maga. 