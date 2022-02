Unbekannte Dividendenaktie gesucht? Diese hier bietet vier Ausschüttungstermine im Jahr und über 5 % Anfangsrendite!

Bei vielen Investoren wird es immer beliebter, sich auch einmal eine interessante Dividendenaktie ins Depot zu legen. Und nicht selten bleibt es nicht nur bei der einen. Als Anleger lernt man nämlich den Vorzug von regelmäßigen Dividendenzahlungen sehr schnell zu schätzen.

Doch man muss sich beim Kauf einer Dividendenaktie natürlich nicht zwangsläufig auf die großen und bekannten Aristokraten fokussieren. Denn auch in der zweiten Reihe gibt es genügend Titel, die auf Dividendeninvestoren einen gewissen Reiz ausüben könnten.

Nicht wenige solcher in Deutschland relativ unbekannten Werte sind in den USA zu finden. So wie beispielsweise die Aktie von Iron Mountain (WKN: A14MS9), die wir uns im heutigen Artikel einmal kurz anschauen wollen.

Ein kurzer Überblick

Iron Mountain ist meines Erachtens in einem durchaus interessanten Geschäftsfeld tätig. Die 1951 gegründete Firma mit Hauptsitz in Boston hat sich nämlich hauptsächlich auf Dienstleistungen rund um das Informationsmanagement spezialisiert.

Unter anderem geht es hierbei um das Sichern, Archivieren, Wiederherstellen und Verwalten von physischen und digitalen Firmenunterlagen. Dazu werden von Iron Mountain beispielsweise auch Cloud-Rechenzentren betrieben.

Interessant finde ich, dass zu den über 225.000 Kunden von Iron Mountain nicht nur internationale Konzerne und kleine bzw. mittelständische Unternehmen, sondern auch staatliche Einrichtungen zählen. Letztendlich werden von den 24.000 Mitarbeitern der Firma Kunden aus weltweit über 60 Ländern betreut.

In seinen gesicherten Archivcentern werden von Iron Mountain 65 Mio. Datenträger und mehr als 12 Mio. Kubikmeter an Papierdokumenten gelagert. Zusätzlich werden auch noch etwa 10 Mrd. E-Mails und 2,5 Mio. Computer verwaltet bzw. betreut.

Kommen wir zur Dividende

Wie es von vielen amerikanischen Unternehmen praktiziert wird, hat auch Iron Mountain seine Dividendenzahlungen auf vier Termine im Jahr aufgeteilt. Aktuell finden so alle drei Monate 0,6185 US-Dollar je Aktie ihren Weg in die Taschen der Aktionäre.

Auf ein Jahr hochgerechnet lässt sich also eine Gesamtjahresdividende von 2,474 US-Dollar je Anteilsschein ermitteln. Und wenn wir nun einmal den derzeitigen Aktienkurs zugrunde legen, dann können wir eine Dividendenrendite von 5,63 % errechnen.

Ich denke, dass dies für Einkommensinvestoren einen durchaus interessanten Wert darstellen könnte. Doch man sollte als Anleger Folgendes wissen. Nämlich, dass Iron Mountain nicht zu den Firmen gehört, von denen man regelmäßig jedes Jahr eine Dividendenerhöhung erwarten kann.

Und so fand die letzte Anhebung der Ausschüttung auf den aktuellen Betrag bereits im Oktober 2019 statt. Doch die derzeitige Quartalsdividende liegt trotz alledem um 147 % höher als noch vor zehn Jahren.

Noch ein Blick auf die Aktie

Für mich sieht es ganz danach aus, als ob die Iron-Mountain-Aktie bereits Ende 2020 mit dem Versuch begonnen hat, aus einer langjährigen Seitwärtsphase nach oben auszubrechen. Nachdem sie am 09.06.2021 mit 47,02 US-Dollar einen neuen absoluten Höchststand erreichte, hat sie aber anscheinend erst mal eine kleine Pause eingelegt.

Aktuell notieren die Papiere in New York auf einem Niveau von 43,95 US-Dollar (16.02.2022) allerdings immer noch gute 33 % höher als noch vor zwölf Monaten. Es bleibt aber trotzdem erst einmal abzuwarten, ob sie gerade auch im aktuellen Börsenumfeld ihren 2020 begonnenen Aufwärtstrend weiter fortsetzen wird.

Aber auch wenn dies eventuell nicht gelingt, könnte sie meiner Meinung nach für Dividendeninvestoren durchaus einen Blick wert sein. Weil diese ja in der Regel ihren Fokus mehr auf solide Dividendenzahlungen als auf hohe Kurssprünge ausgerichtet haben.

Und in Sachen Gewinnbeteiligung hinterlässt die Bostoner Firma bei mir auf jeden Fall einen recht guten Eindruck und hat sich die Bezeichnung Dividendenaktie sicherlich verdient. Wer jetzt neugierig auf die Papiere von Iron Mountain geworden ist, könnte sich also eventuell einmal etwas genauer mit der Aktie auseinandersetzen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Iron Mountain.

