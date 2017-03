Unbedingt ohne Beschwerden zum Arzt Zur Darmkrebsvorsorge muss man frühzeitig gehen

Baierbrunn (ots) - Kaum eine Früherkennungsmaßnahme ist soerfolgreich wie die Darmspiegelung - wenn sie rechtzeitig erfolgt."Zu Früherkennungs-Untersuchungen muss man dann gehen, wenn mangesund ist", betont Professorin Monika Sieverding vom PsychologischenInstitut der Universität Heidelberg im Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau". "Denn wenn man wartet, bis Beschwerden auftauchen, werdenviele Tumore erst spät entdeckt. Die Heilungschancen sind danndeutlich schlechter." Zwar hielten die meisten Menschen dieDarmkrebsvorsorge für wichtig. ""Doch dann finden sie immer Gründe,warum es gerade nicht passt." Viele schieben laut Sieverding dieEntscheidung vor sich her, weil sie das Ergebnis fürchten. BesondereVorbehalte haben oft Männer: Für sie seien Untersuchungen imIntimbereich "eine gravierende Barriere", so die Professorin. Auchmachten sich Männer allgemein weniger Gedanken um ihre Gesundheit."Doch Verdrängen bringt nichts bei der Darmkrebsvorsorge", mahntSieverding. "Wenn Ärzte Polypen und Frühstadien von Krebs entfernen,lebt man hinterher so wie zuvor. Und wenn nichts gefunden wird, hatman zehn Jahre Ruhe bis zum nächsten Termin." Männer bekommen dasDarmkrebs-Screening künftig ab 50 Jahren von der Krankenkasse bezahlt- fünf Jahre eher als bisher und fünf Jahre früher als Frauen. DaMänner häufig schon in jüngeren Jahren Polypen oder Tumore haben undihr Risiko an Darmkrebs zu erkranken höher liegt als bei Frauen,schafft man durch diese Herabsetzung der Altersgrenze für beideGeschlechter gleich gute Möglichkeiten der Vorsorge undFrüherkennung.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3/2017 B liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell