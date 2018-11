Unbedingt empfohlen: Grippeschutzimpfung in der Schwangerschaft; Geburtshelfer Priv.-Doz. Dr. Holger Maul rät allen Schwangeren zur Grippeschutzimpfung (FOTO)

Hamburg (ots) -Eine Grippe ist insbesondere auch für Schwangere und ihreungeborenen Kinder eine ernstzunehmende Gefahr. Eine rechtzeitigeImpfung ist deshalb ratsam. Priv.-Doz. Dr. Holger Maul, ChefarztGeburtshilfe & Pränatalmedizin in der Asklepios Klinik Barmbek(Hamburg) und Leiter des Asklepios Center of Excellence FrauenklinikHamburg Nord-Ost mit den Standorten Barmbek, Nord - Heidberg undWandsbek geht selbst mit gutem Beispiel voran. Im Interview am Randeseines eigenen Impftermins erläutert er, warum er allen Schwangereneine Grippeschutzimpfung empfiehlt.Herr Dr. Maul, Sie empfehlen Schwangeren die Grippeschutzimpfung.Muss das wirklich sein?Eine echte Grippe (Influenza) ist eine ernst zunehmende,langwierige Erkrankung. Sie dauert mehrere Wochen, schwächt denKörper sehr und macht ihn anfällig für bestimmte Bakterien - eineGrippe kann zum Beispiel zu einer Lungenentzündung führen. Frauensind während der Schwangerschaft besonders empfänglich fürschwerwiegende Grippe-Infektionen, die wiederum mit einem erhöhtenRisiko für Wachstumsverzögerungen, Fehl- und Frühgeburteneinhergehen. Gleichzeitig dürfen Schwangere Medikamente, die dieSymptome einer Grippe abmildern, nur in Einzelfällen nehmen. Deshalbist es für Mutter und Kind sicherer und unbedingt zu empfehlen, eineGrippe-Infektion durch die vorsorgliche Schutzimpfung zu verhindern.Geht die Grippe-Schutzimpfung während der Schwangerschaft mitRisiken einher?Ängste vor negativen Folgen für die Schwangerschaft sindunbegründet: Die Impfung erhöht weder die Wahrscheinlichkeit einerFrühgeburt noch hat sie Einfluss auf die Entwicklung des ungeborenenKindes. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt dieGrippeschutzimpfung daher für alle gesunden Schwangeren ab demvierten Schwangerschaftsmonat. Liegen bei der werdenden Mutterchronische Grunderkrankungen wie zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruckoder Asthma vor, empfiehlt man gegebenenfalls auch schon im erstenDrittel der Schwangerschaft eine Grippeschutzimpfung.Inwiefern nützt die Grippe-Impfung auch dem Baby?Wir sprechen hier von einem "Nestschutz": Ist die Mutter immungegen bestimmte Keime, überträgt sich dieser Schutz zumindest für dieersten Lebensmonate auch auf das Baby. Die Impfung schützt also nichtnur während der Schwangerschaft, sie schützt auch das Neugeborene.Haben Sie weitere Tipps, die Schwangere während der Grippe-Saisonbeachten sollten?Das sind im Prinzip die gleichen Ratschläge, die auch für alleNicht-Schwangeren gelten:- Husten bzw. niesen Sie in die Armbeuge, nicht in die Hand- Waschen Sie regelmäßig und gründlich Ihre Hände - Seife genügt,spezielle Desinfektionsmittel sind nicht nötig- Entsorgen Sie Papiertaschentücher direkt nach der Benutzung Mitdiesen Tipps kann auch das Risiko für andere ansteckende Erkrankungenvermindert werden - vor Erkältungen z.B. schützt die Grippeimpfungnämlich nicht.Priv.-Doz. Dr. Holger Maul ist Chefarzt für Geburtshilfe desAsklepios Center of Excellence Frauenklinik Hamburg Nord-Ost mit denStandorten Barmbek, Nord - Heidberg und Wandsbek. Jährlich werden inden drei Standorten über 6.000 Kinder geboren, was etwa einem Viertelaller Geburten in der Hansestadt Hamburg entspricht.Pressekontakt:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell