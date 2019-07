Unbanned: The Legend of AJ1 steht ab 20. Juli auf TIDAL bereit

New York (ots/PRNewswire) - Heute gab TIDAL bekannt, dass die vonder Kritik gelobte Dokumentation "Unbanned: The Legend of AJ1" ab dem20. Juli, 10:00 Uhr (ET) auf der globalen Musik- undUnterhaltungsplattform zum Streamen bereitstehen wird.Unbanned beschreibt die dynamische Lebensgeschickte von AJ1 - vonseinen ungewöhnlichen Wurzeln bis zu seiner Rolle im Zusammenhang mitder Disruption der NBA-Regeln, der aufkommenden Sneaker-Kultur undder Einflussnahme auf eine ganze soziokulturelle Revolution.Mitglieder der Plattform können die Wirkung und den Einfluss MichaelJordans zudem hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2523394-1&h=3554499591&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2523394-1%26h%3D4190118661%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftidal.com%252Fbrowse%252Fplaylist%252Fda726a56-224e-439d-bdf4-9044d586d9e1%26a%3Dhere&a=hier) in TIDALs fachmännisch zusammengestellter Playlist "CheckThe Rhyme: Michael Jordan" entdecken. TIDAL hat daneben einebesondere Playlist mit dem Titel "Songs From and Inspired by Unbanned(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2523394-1&h=4160458182&u=https%3A%2F%2Flisten.tidal.com%2Fplaylist%2F5c83707a-db25-443f-96a0-73e2b46b77e7&a=Songs+From+and+Inspired+by+Unbanned)" erstellt."Dieser Film handelt neben der Hip-Hop-Kultur genauso vonSneaker-Sportschuhen, Basketball oder Mode. Es ist somit nur passend,dass er auf TIDAL und mit TIDALs Fans, die durch Ihre Leidenschaftfür genau diese Ding so eng und authentisch miteinander verbundensind, gefeiert wird. Für uns als Filmemacher ist dies absolut wichtigund bildet einen der Gründe, warum dem wir diesen Film überhauptmachen wollten" so der Drehbuchautor, Regisseur und Produzent, DextonDeboree."Der Air Jordan 1 ist ein Symbol, das weit über Sport, Musik undFilm hinaus geht und zu einem kulturübergreifenden globalen Phänomengeworden ist", meint Tony Gervino, SVP of Culture and Content beiTIDAL. "Es handelt sich dabei um einen Sneaker, der Generationenverbindet und einen wesentlichen Bestandteil des Zeitgeists ausmacht,für den TIDAL einen Alltagssoundtrack zusammengestellt hat."TIDAL-Mitglieder werden ab dem 20. Juli die Möglichkeit haben, dieDokumentation auf TIDAL.com/Unbanned anzusehen. Mitglieder in NewYork und Berlin haben überdies die Chance, über TIDALs soziale Kanälean einer Verlosung teilzunehmen, um die Eröffnungsveranstaltungen zubesuchen.Informationen zu TIDALTIDAL ist eine von Künstlern und Künstlerinnen betriebeneweltweite Musik- und Unterhaltungsplattform, die Künstler undKünstlerinnen durch einzigartige Inhalte und exklusiveVeranstaltungen näher mit Fans in Verbindung bringt. DerStreaming-Service ist derzeit in 53 Ländern erhältlich und verfügtüber einen Katalog mit mehr als 60 Millionen Liedern und 250.000qualitativ hochwertige Videos. Daneben stehen auchOriginal-Videoserien, Podcasts und Tausende fachmännischzusammengestellter Playlists zur Verfügung. Über TIDAL Rising könnenMitglieder neue Musik für sich entdecken. Die Eigentümer haben sichdem Ziel verschrieben, ein geeigneteres Modell für die Musikindustriezu entwickeln. TIDAL verfügt demnach neben einer Premium- auch übereine HiFi-Stufe, die Aufzeichnungen im MQA- Format (Master QualityAuthenticated) umfasst.Pressekontakt:Alisa FinkelsteinAFinkelstein@mww.com212.827.3753Original-Content von: TIDAL, übermittelt durch news aktuell