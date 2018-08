Unabhängigkeit der Patientenberatung ist weiterhin garantiert / Neue Gesellschafterstruktur von Sanvartis hat keine Auswirkungen auf die UPD

Duisburg (ots) - Die Änderung der Gesellschafterstruktur derSanvartis GmbH hat keinerlei Einfluss auf die UPD. Das stelltSanvartis-Geschäftsführer Manuel Ebner klar, nachdem die "Junge Welt"in einem Bericht versucht hatte, erneut Zweifel an der Unabhängigkeitder Patientenberatung zu säen. "Wir haben im Rahmen eineröffentlichen Ausschreibung den Zuschlag für die Durchführung derUnabhängigen Patientenberatung in 2015 deshalb bekommen, weil wir eininhaltlich überzeugendes Angebot abgegeben haben und darin zahlreicheMaßnahmen vorgesehen waren, die eine Einflussnahme auf die Arbeit derUPD vollkommen ausschließen", erklärt Ebner. So ist die UPD eineeigenständige Gesellschaft in Form einer gemeinnützigen GmbH sowiepersonell und räumlich vollständig von der Sanvartis getrennt. Einumfassendes Regelwerk für den Geschäftsführer regelt im Sinne einesVerhaltenskodex den Umgang mit Dritten, die Einfluss auf seineNeutralität und Unabhängigkeit haben könnten. Ein externer Auditorhat kontinuierlich Einblick in die Arbeit der UPD und achtet auf dieEinhaltung dieser Grundsätze. "Seit eineinhalb Jahren leistet die UPDnun sehr gute Arbeit und hat durch die Qualität der Beratung auch diemeisten Kritiker überzeugt", stellt Ebner fest. "Es ist absurd, eineÄnderung in der Gesellschafterstruktur der Sanvartis nun zum Anlasszu nehmen, das alles erneut in Frage zu stellen."Muttergesellschaft der Sanvartis GmbH in Duisburg, die Eigentümerder UPD ist, ist und war die Sanvartis Group, die ihren Sitz bisherin der Schweiz hatte. Eigentümer dieser Holding waren dreiPrivatpersonen, vertreten durch ihre Beteiligungsgesellschaften, dieEvodia GmbH und die Vendus Sales&Communication Group. Da einer derdrei Gesellschafter altersbedingt ausgeschieden ist, wurdeentschieden, die Sanvartis Group Schweiz zu verkaufen, um diefreigewordenen Anteile zu finanzieren. Eigentümer der Sanvartis GroupGmbH sind nun die Sanvartis Geschäftsführung und diemittelständischen Unternehmer Marko-René und Andrea Scholl aus Köln,die mit ihrem Unternehmen, der Careforce GmbH, im BereichPersonalberatung, Marketing und Sales tätig sind.Gesellschaftsrechtlich wurde dazu eine Careforce Sanvartis Holdinggegründet, an der unterstützend auch ein Mittelstandsfonds beteiligtist. "Sanvartis wurde also nicht von Careforce gekauft", erläutertEbner. "Die neue Sanvartis Group GmbH und die Careforce GmbH sindlediglich Schwesterfirmen, bleiben eigenständig und werden auchweiterhin unter ihren bekannten Brands im Markt agieren." Auch habeman diese Transaktion keinesfalls klammheimlich durchgeführt. "Da u.a. auch das Bundeskartellamt einbezogen war, war der Vorgangöffentlich einsehbar", stellt Ebner richtig. Auch wenn die neueStruktur für die UPD keine Veränderung bedeute, habe manselbstverständlich im Sinne der Transparenz und der gutenZusammenarbeit den GKV-Spitzenverband darüber informiert. Ebenso wirdauf der nächsten Beiratssitzung der UPD darüber berichtet werden."Die beteiligten Unternehmen haben zum Gesellschafterwechselnatürlich auch Pressemeldungen vorbereitet", sagt Ebner. Zwarerfolgte die Unterschrift unter den Verträgen bereits Anfang August.Da im Rahmen der Umstrukturierung auch der Sitz der Sanvartis Groupaus der Schweiz nach Deutschland verlegt wurde, waren einigeZwischenschritte notwendig, so dass sich die formelle Abwicklunglänger hingezogen habe "Die Pressemeldungen werden dann verschickt,wenn die Transaktionen endgültig abgeschlossen sind und dieentsprechenden Einträge im Handelsregister vorliegen. Das wirdvoraussichtlich kurzfristig der Fall sein."Pressekontakt:Sabine ClemensReferentin der GeschäftsführungMarketingPartnermanagementSanvartis GmbHDr.-Alfred-Herrhausen-Allee 9-1147228 DuisburgTel.: +49 2065 / 678 3347Fax: +49 2065 / 678 3405E-Mail: Sabine.Clemens@sanvartis.deOriginal-Content von: Sanvartis Group GmbH, übermittelt durch news aktuell