München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Egal, ob nun Krimi, Liebesroman, Science Fiction, Gedichte oderSachbuch: Nachwuchsautoren mit einem unveröffentlichten Buch in derSchreibtischschublade können sich damit ab sofort (ab 1. Mai) beim"Kindle Storyteller Award 2019" von Amazon bewerben. Oliver Heinzehat sich mit Ruth Moschner über diesen Wettbewerb unterhalten, beidem die TV-Moderatorin und Buchautorin selbst in der Jury sitzt.Sprecher: Der Kindle Storyteller Award ist der wohl wichtigsteSchreibwettbewerb für unabhängige Autoren im deutschsprachigen Raum.O-Ton 1 (Ruth Moschner, 15 Sek.): "Das ist einfach eine superChance für alle, die ihr Manuskript schon lang in der Schubladeliegen haben, die einfach gerne ihre Geschichte der Welt mitteilenwollen. Also einfach machen, mitmachen und so ganz nebenbei gibt esja auch noch 30.000 Euro zu gewinnen - ist ja auch nicht dasSchlechteste, so ein bisschen Knete."Sprecher: Verrät Jury-Mitglied Ruth Moschner, für die dassogenannte Self-Publishing - also ein Buch auch ohne Verlagveröffentlichen zu können - eine wirklich großartige Möglichkeit ist.O-Ton 2 (Ruth Moschner, 14 Sek.): "Ich finde das sensationell fürjunge Künstler und Autoren, die einfach gar nicht die Chancebekommen, bei einem Verlag wahrgenommen zu werden. Ja, das ist wie soein Disco-Besuch ohne Türsteher: Man kann einfach selber entscheiden,sein Glück selber in die Hand nehmen und einfach machen. Und das isteinfach richtig, richtig toll, dass es sowas gibt."Sprecher: Natürlich sollte ein Buch auch überzeugen. Für Ruthfängt das bereits beim Titel an.O-Ton 3 (Ruth Moschner, 18 Sek.): "Grundsätzlich achte ich beiBüchern einfach darauf: Ist der Titel gut, also spricht mich derTitel an, und wie ist der Anfang gestaltet. Also, es muss michnatürlich von Anfang an packen, sonst hat das Buch natürlich wenigChancen, und die Story sollte natürlich auch fantastisch sein."Sprecher: Und so kann man beim Kindle Storyteller Award mitmachen:O-Ton 4 (Ruth Moschner, 18 Sek.): "Ganz wichtig: Gute Geschichtehaben und die aufschreiben. Das ist gar nicht so einfach, da brauchtman Disziplin, das ist nämlich auch Arbeit. Der Rest ist ziemlicheasy, nämlich bis zum 31. Juli über Kindle Direct Publishingveröffentlichen und mit etwas Glück wählt die Moschner und diebezaubernde Jury dann das Buch aus."Abmoderationsvorschlag:Mehr Infos und alle Teilnahmebedingungen zum wichtigstenSchreibwettbewerb für Indie-Autoren gibt's im Netz unterwww.amazon.de/kindlestoryteller. Dort können Sie Ihr Buch auch gleichhochladen - und zwar noch bis zum 31. Juli.