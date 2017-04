Unabhängig erhobene Leistungsdaten erweitern die Validierung von QIAGENs GeneReader NGS-System bei Krebsforschungsanwendungen

Hilden, Deutschland (ots) - Auf dem AMP Global Congress in Berlinvorgestellte Studien bestätigen starke analytische Leistung undBenutzerfreundlichkeit der weltweit ersten"Sample-to-Insight"-NGS-Komplettlösung///QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gabheute die weitere Validierung des GeneReader NGS-Systems durch dieVeröffentlichung von fünf neuen, unabhängigen Studien bekannt, indenen die analytische Leistung und Benutzerfreundlichkeit derweltweit ersten "Sample-to-Insight"-Komplettlösung, welche dieVorteile des Next-Generation-Sequencing (NGS) für alle Testlaborezugänglich macht, bestätigt wird.Die Studien*, die diese Woche auf dem Global Congress on MolecularPathology (AMP Global 2017) in Berlin vorgestellt werden, belegen dieFähigkeit des GeneReader-Systems, bei KrebsforschungsanwendungenErkenntnisse aus Krebstumorproben zu liefern, die ausformalinfixiertem, paraffineingebettetem (FFPE) Gewebe odernicht-invasiven Flüssigbiopsien gewonnen wurden. Auch wurde dasGeneReader NGS-System im Rahmen der Studien als mögliche Methodeidentifiziert, die komplexe NGS-Technologie zu nutzen und diese inLaboren mit begrenzten Mitteln nachzubilden. (Die aktuelle Versiondes GeneReader NGS-Systems ist nur für Forschungszwecke bestimmt.)Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hierhttp://ots.de/gHI8aInformationen zum AMP Congress Berlin (3.-5. April 2017)QIAGEN führt seine Sample-to-Insight-Lösungen - darunter auch dasGeneReader NGS-System - an Stand 26a auf dem Global Congress onMolecular Pathology (AMP Global 2017) vom 3. bis 5. April 2017 inBerlin vor. Ein Industrieworkshop mit dem Titel "GeneReader: Acomplete NGS System for Your Lab, Live in 30 Days" findet am 5. Aprilvon 15:15 bis 16:15 Uhr in Raum 1 statt. Weitere Informationen zurPräsenz von QIAGEN auf dem AMP Global Congress finden Sie unterhttp://ots.de/axAPg.Pressekontakt:Public Relations:Dr. Thomas TheuringerSenior Director Public Relations and Digital Communications+49 2103 29 11826Email: pr@qiagen.comwww.twitter.com/qiagenhttps://www.facebook.com/QIAGENpr.qiagen.comInvestor Relations:John GilardiVice President Corporate Communications and Investor Relations+49 2103 29 11711Email: ir@qiagen.comir.qiagen.comOriginal-Content von: Qiagen N.V., übermittelt durch news aktuell