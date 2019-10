(Un)sicher in den eigenen vier Wänden

Wiesbaden (ots) - Einbruch und Diebstahl machen den DeutschenAngst: Für jeden Vierten ist das ein regelrechter Alptraum. Das zeigtdie R+V-Studie "Die Ängste der Deutschen 2019". Zum Tag desEinbruchsschutzes hat das R+V-Infocenter Tipps zur Vorbeugungzusammengestellt.Haus und Wohnung gegen Einbruch sichernDas Risiko, von Einbrechern oder Dieben bestohlen zu werden,verunsichert vor allem Frauen und viele Bürger im Osten. Auch dieGeneration 60 plus fürchtet sich mehr als die jüngeren Deutschendavor, Opfer dieser Straftaten zu werden. Doch was können Verbrauchertun, um vorzubeugen? Tipps von Sicherheitsexperten der R+VVersicherung.Bargeld unter der Matratze: Bei Diebstahl nur begrenzt versichertSo mancher kommt auf die Idee, sein Erspartes in bar unter derMatratze aufzubewahren. Doch das Infocenter der R+V Versicherung rätdavon ab: Denn bei einem Einbruch ist Bargeld nur in sehr begrenztemMaße über die Hausratversicherung abgedeckt - auch wenn esvermeintlich gut versteckt ist. http://ots.de/0hiqAvWerkzeug als Einbruchshelfer: Garagen gut sichernSchlecht gesicherte Eingänge überwinden Einbrecher inSekundenschnelle. Neben Fenstern und Türen gehören auch Garagen zuden größten Schwachstellen an Häusern. Wenn die Langfinger das dortlagernde Werkzeug nutzen, haben die Bewohner unter Umständen sogargrob fahrlässig gehandelt. http://ots.de/bgNFdkOnline-Inserate: Fotos können Einbrecher anlockenOb Möbel, Kleidung oder Spielzeug: Wer erfolgreich Gegenständeonline verkaufen möchte, dekoriert die Anzeigen mit attraktivenFotos. Doch das kann gefährlich werden, wenn sich Kriminelle soEinblicke in Haushalt und Wohnraum verschaffen. http://ots.de/ByEigrBlick hinter die Fassade: Einbrecher erkunden Ziele vom Sofa aus360-Grad-Innenansichten von Haus oder Wohnung sind beliebt. Doch daseröffnet nicht nur Kunden und Freunden interessante Einblicke - auchKriminelle können damit ihr Zielobjekt gemütlich vom Wohnzimmersesselaus erkunden. http://ots.de/0r4rGzWertsachen im Keller: Leichte Beute für EinbrecherFahrräder, Skier oder Werkzeug: Viele Mieter bewahren im Kellerall das auf, was in der Wohnung keinen Platz findet. Doch bei einemEinbruch können die Besitzer nicht immer auf Entschädigung hoffen.http://ots.de/zJmBKzGekippte Fenster: Einladung für EinbrecherEin kleiner Handgriff, und schon steht der Dieb im Haus: WerFenster oder Balkontür kippt, erleichtert Einbrechern ihr kriminellesHandwerk. http://ots.de/AWJfmdFeuerhemmende Türen: Brandschutz ja, Einbruchschutz neinEine Schwachstelle bei vielen Häusern sind die Nebentüren. Dennviele Hausbesitzer entscheiden sich hier für einfache feuerhemmendeTüren. Diese sind aber nicht für den Außenbereich geeignet, weil siekeinen besonderen Schutz vor Einbruch bieten. http://ots.de/LB6jHgPressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell