Umzugswagen oder Paketbote: Der neue Sprinter wird noch sicherer - Der Allrounder der dritten Generation kommt als 4x4 mit Allrad auf den Markt (AUDIO)

Anmoderation:Auf ihn ist immer Verlass, wenn in Deutschland mit Kisten undKartons umgezogen wird. Oder wenn - wie jetzt im Weihnachtsgeschäft -Millionen Pakete von A nach B gebracht werden müssen. Der Sprinterist die Nummer 1 bei den Transportern und mehrfach ausgezeichnetworden. Bereits im Sommer kam die dritte Generation auf den Markt undjetzt folgt die Allradvariante. Die macht den Einsatz nochvielseitiger, sagt Thomas Bonnet, Produktmanager bei Mercedes-BenzVans:O-Ton Thomas Bonnet (sprich Bonné) Immer dann, wenn ich das ThemaTraktion habe, wenn ich befestigte Straßen verlasse, wenn ich aufWaldwegen unterwegs bin oder auf Schnee, dann ist Allrad die richtigeWahl. (0:13)Der Vierradantrieb ist ganz bequem zuschaltbar. Bei laufendemMotor entweder im Stand oder bei niedrigen Geschwindigkeiten kann erüber einen Schalter in der Armaturentafel aktiviert werden. Sofortwird der Antrieb zu 35 Prozent auf die Vorderachse und 65 Prozent aufdie Hinterachse verteilt. So bleibt der Sprinter fahrstabil, ob aufAsphalt, auf dem Baustellengelände oder mitten im Skigebiet:O-Ton Thomas BonnetDas ist oft das Hotelshuttle in den Alpen, das die Kunden vomBahnhof abholt und zum Hotel fährt. Und da ist natürlich Allrad genaudie richtige Wahl. Wir haben andere Anwender, Stromversorger zumBeispiel, die Wartungsarbeiten an ihren Strommasten durchführen, diemüssen auch mal auf die Wiese fahren und ins unebene Gelände - und daist natürlich ein 4x4 unschlagbar. (0:23)Ergänzt wird das Allradsystem beim Kastenwagen durch elektronischeAssistenzsysteme. Verliert eines oder mehrere Räder die Haftung aufrutschigem Untergrund, bremst der Assistent die durchdrehenden Räderautomatisch mit kurzen Impulsen ab. So ist selbst für einenvollgepackten Van eine extremen Steilstrecken in bergigen Gebietenkein Problem mehr. Schon optisch weist das neue Modell typischgeländegängige Eigenschaften auf, betont Mercedes-Benz-SprecherChristian Anosowitsch:O-Ton Christian AnosowitschDie Karosserie liegt deutlich höher beim 4x4. Damit kann er auchim Offroad rumfahren. Er fährt sich wirklich sehr gelassen undspurtreu im Schnee. (0:13)Und das auch bei einer Steigung von bis zu 26 Grad! Dass derFahrer in solch extremen Fahrsituationen den Sprinter im wörtlichenSinne "im Griff" hat, dafür haben die Mercedes-Ingenieure bei derdritten Generation gesorgt.O-Ton Thomas BonnetViele Funktionen sind ins Lenkrad gewandert, das hat natürlich denVorteil, dass ich für viele Bedienfunktionen die Hände gar nicht mehrvom Lenkrad nehmen muss, was natürlich ergonomisch und ausSicherheitsgesichtspunkten ein Riesenvorteil ist. (0:11)Abmoderation:Mehr Sicherheit und mehr Einsatzmöglichkeiten, das bietet dieAllrad-Version des Transporter-Klassikers. Der Sprinter 4x4 ist absofort bestellbar.