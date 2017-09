Umzug ins Ausland: Wie Expats und Auswanderer Kosten sparen können

--------------------------------------------------------------zum Journalhttp://ots.de/eM19p--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Ein internationaler Umzug ist nicht nur eineorganisatorische Herausforderung, sondern auch eine teureAngelegenheit. Wie man als Expatriate oder Auswanderer diefinanzielle Belastung reduzieren kann, zeigt ein Beitrag in derSeptember-Ausgabe des Journals "Leben & Arbeiten im Ausland" von derBDAE Gruppe.In dem kostenlosen Paper erfahren Leser außerdem, warum in vielenLändern auf den Straßen Linksverkehr herrscht, welche Metropole dielebenswerteste der Welt ist und ob sich auch eine deutsche Stadtunter den Top Ten des neuen Economist Rankings befindet.Von der Immobilie in Spanien bis zu Reisepass-ProblemenWeitere Beiträge klären außerdem darüber auf, warum Deutschkursedes Arbeitgebers kein steuerpflichtiger Arbeitslohn sind, was beimKauf einer Immobilie in Spanien beachtet werden muss, und weshalbProbleme mit dem Reisepass als persönliches Risiko gelten.Darüber hinaus wartet das Journal mit vielen Themen rund um dasUrlaubs- und Reiseverhalten der Deutschen und Europäer auf undinformiert darüber, wie gut erreichbar europäische Flughäfen sind undwelche deutschen Airports besonders unpünktlich sind.Zudem hat die Redaktion ein spannendes Interview zum ThemaRekrutierung von ausländischen Fachkräften im Bereich der Pflegegeführt.Über die BDAE Gruppe:Die BDAE GRUPPE vereint mehrere Gesellschaften unter einem Dach -darunter auch den Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V. - undofferiert ein umfassendes Dienstleistungsangebot. Dieses reicht vonpassgenauen Auslandsversicherungen über Global-Mobility-Services bishin zur Unterstützung von Expatriates und Auswanderern.Pressekontakt:Anne-Katrin SchulzPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: akschulz@bdae.comOriginal-Content von: Bund der Auslands-Erwerbst?tigen (BDAE) e.V., übermittelt durch news aktuell