Umzug in den Speckgürtel? Wo sich Pendeln für Immobilienkäufer lohnt

Bonn (ots) - Im Frankfurter Umland zahlt sich der Kauf für Pendler besonderslangfristig aus- Gute Schienenanbindung verringert Fahrtkosten- und -Zeiten- Postbank präsentiert Online-PendelkostenrechnerKnapp 40 Prozent der berufstätigen Deutschen fahren zur Arbeit in einen anderenLandkreis. Wer seinen Arbeitsplatz in einer Großstadt hat, ist wegen der hohenWohnungspreise häufig zum Pendeln gezwungen. Leben im Umland, arbeiten in derCity - das ist für immer mehr Menschen Alltag. Allerdings gibt es Pendeln nichtzum Nulltarif. Eine Modellrechnung des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts(HWWI) für die Postbank zeigt, wann der Kostenvorteil des günstigerenImmobilienerwerbs im Umland verglichen mit dem Kauf in einer der sieben größtendeutschen Städte durch Fahrtkosten und -zeit aufgezehrt ist. Das Ergebnis: DerUmzug ins Umland der sogenannten Big Seven lohnt sich nicht überallgleichermaßen. Käufer sparen lange, wenn ihr Wohnort per Bahn gut an dieMetropole angebunden ist.Das gilt besonders für Deutschlands Pendler-Hauptstadt Frankfurt am Main. Fastzwei Drittel (64 Prozent) der Arbeitnehmer in der Bankenmetropole wohnen lauteiner Studie der Bundesagentur für Arbeit außerhalb der City, so viele wie inkeiner anderen deutschen Großstadt. Und die langfristigen Preisvorteile, die dergünstigere Immobilienkauf im Frankfurter Umland bringt, werden rund um andereMetropolen kaum erreicht. In gleich sieben Städten im Frankfurter Speckgürtelkönnen Pendler laut HWWI-Modellrechnung mindestens 40 Jahre lang Geld sparen.Beste Bedingungen für PendlerVerglichen wird jeweils der Kauf einer durchschnittlich teuren70-Quadratmeter-Wohnung in der Metropole mit dem Erwerb einer Wohnung in einerder größeren Städte in einem angrenzenden Landkreis. Spitzenreiter imSpeckgürtel-Vergleich um die deutschen Big Seven ist Langen (LandkreisOffenbach): Der Kaufpreisvorteil gegenüber Frankfurt ist bei Nutzungöffentlicher Verkehrsmittel für den Arbeitsweg erst nach mehr als 60 Jahrenaufgebraucht. Bei täglicher Fahrt mit dem Auto reduziert sich diese Zeitspanneallerdings auf 22,5 Jahre. Auch in Dreieich im Landkreis Offenbach und in derkreisfreien Stadt Offenbach am Main sparen Käufer trotz Pendelns mehr als einhalbes Jahrhundert lang. Ähnlich günstig ist die Lage für Pendler aus Neuss(Rhein-Kreis) und Erkrath (Landkreis Mettmann), die in Düsseldorf arbeiten,sowie für Beschäftigte aus Dachau, die nach München pendeln.Bus- und Bahnfahren fast immer günstigerDie Städte im Umland, die den Kaufpreisvorteil trotz Pendelns mindestens 40Jahre lang bieten, verfügen alle über schnelle Anbindungen im öffentlichenNahverkehr. Die kürzeste Fahrtzeit liegt bei neun Minuten. So schnell kommt manaus Neuss, Erkrath und Mettmann nach Düsseldorf. Fast genauso kurz sind dieFahrtzeiten aus Langen nach Frankfurt (10 Minuten) und aus Hürth nach Köln (11Minuten)."Für Pendler ist eine gute Schienenanbindung das A und O. Darauf solltenpotenzielle Käufer bei ihrer Entscheidung für Wohneigentum im Umland unbedingtachten", sagt Eva Grunwald, Leiterin Immobiliengeschäft Postbank. "Deröffentliche Nahverkehr wird darüber hinaus im Zuge der künftigen Klima- undVerkehrspolitik eine deutliche Aufwertung erfahren. Pendeln wird dann nocheinfacher." Immobilienexperten sind sich einig, dass Städte mitSchienenanschluss an die Metropole weiter an Attraktivität gewinnen werden. Dassorgt dann auch gleichzeitig für wertstabile Immobilien in der entsprechendenRegion.Was kostet Pendeln wirklich?Ausgangspunkt für die Modellrechnung sind die durchschnittlichen Kaufpreise füreine 70 Quadratmeter große Wohnung zuzüglich Notargebühren (2 Prozent vomKaufpreis) und Grunderwerbsteuer sowohl in der Metropole als auch imUmlandkreis. Zur Berechnung der Pendelkosten wird angenommen, dass einFamilienmitglied in der Metropole arbeitet und 220 Mal im Jahr dorthin pendelt.Da auch Stadtbewohner einen Arbeitsweg haben, wird zugrunde gelegt, dass dieFahrtzeiten innerhalb der City identisch sind mit denen des Pendlers von seinerHaustür zum Umlandbahnhof und vom Hauptbahnhof der Metropole zu seinemArbeitsplatz. Zusätzliche Zeiten entstehen also für Pendler nur von Bahnhof zuBahnhof. Analysiert wurden sowohl die Fahrtzeiten mit öffentlichenVerkehrsmitteln (ÖPNV) als auch mit dem Auto.In einem zweiten Schritt geht es um die Pendelkosten insgesamt: Einerseitswerden die Kosten für die Fahrkarte für Bus und Bahn beziehungsweise für dasAuto (inkl. Benzin, Anschaffung, laufende Kosten) herangezogen. Andererseitswird der zusätzliche Zeitaufwand für den Umlandbewohner mit dem in der Metropoleim Mittel erzielten Bruttolohn im Jahr 2018 veranschlagt.Frankfurt ist attraktiv für AutopendlerAutopendler kommen in der Untersuchung zumeist schlechter weg, denn die Fahrtmit dem Pkw ist nicht nur häufig zeitaufwändiger, sondern auch teurer. Diebesten Werte in der Modellrechnung erzielen Autopendler nach Frankfurt am Main.Aus Neu-Isenburg verfahren sie den Kaufpreisvorteil nach 41,3 Jahren. Unter denfünf besten Orten für Autopendler in eine der Big-Seven-Städte finden sichausschließlich Orte im Umland der Mainmetropole: Dreieich, Eschborn, Maintal undOffenbach bieten Kaufpreisvorteile, die 30 Jahre und länger Bestand haben.Pendler aus dem Stuttgarter Umland verfahren Kaufpreisvorteil schnellerIm Stuttgarter Umland findet sich keine Stadt, in der die Kaufpreisvorteile vierJahrzehnte oder länger Bestand haben. Pendler zehren die Ersparnis nach maximal30 Jahren auf - wenn sie mit der Bahn fahren. Wer sich selbst hinters Steuersetzt, verfährt das gesparte Geld spätestens nach 16 Jahren. Das liegt daran,dass die Kaufpreisvorteile im Umland verglichen mit dem Preisniveau in derbaden-württembergischen Landeshauptstadt nicht so groß wie in anderen Städtensind. Die Ersparnis wird schneller im Pendleralltag verfahren.Investitionschancen für Pendler rund um MünchenIn Deutschlands teuerster Stadt München neigen besonders viele Kaufinteressiertedazu, die Wohnungssuche auf Regionen jenseits der Stadtgrenze auszuweiten. Werden Umzug ins Umland erwägt, kann durchaus lohnende Investments entdecken. DieAnbindung an die bayerische Landeshauptstadt ist vielerorts gut und derPreisvorteil relativ groß, sodass Käufer häufig trotz Pendelns auch auf langeSicht Geld sparen können. Top-Pendler-Städte mit Kaufpreisvorteilen, die mehrals 40 Jahre lang Bestand haben, sind Dachau, Puchheim und Taufkirchen (Vils).Lange Wege nach BerlinIn allen Städten zeigt sich, dass Pendler nur langfristig profitieren, wenn dieStrecke in weniger als 20 Minuten zu bewältigen ist. Besonders deutlich wird dasam Beispiel Berlins. Nur sieben der 33 untersuchten Städte im BerlinerSpeckgürtel punkten mit Bus- und Bahnzeiten von unter 30 Minuten pro Strecke.Lediglich aus Teltow schaffen es Pendler in unter 20 Minuten in die City. DerFaktor Zeit ist für die Berechnung der Pendelkosten aber eine entscheidendeGröße.Postbank stellt Pendelkostenrechner vor"Unsere Modellrechnung zeigt, welche Faktoren den Preis für das Pendelnbestimmen", sagt Postbank-Expertin Eva Grunwald. Interessierte können das jetztfür sich selbst ausprobieren - mit dem neuen Postbank Pendelkostenrechner:https://immobilien.postbank.de/pendelkostenrechner. Das Tool beziehtWohnungsgröße oder Immobilienpreise sowie die Zahl der pendelndenFamilienmitglieder per Bahn oder Auto in die Berechnung ein. "Das zeigtImmobilienkäufern, wie lange sie von der Ersparnis durch den günstigerenWohnungskauf im Umland profitieren können", sagt Eva Grunwald.Die individuelle Analyse kann durch weitere Faktoren verfeinert werden: Dennentscheidend ist auch, wo exakt die Wohnung und die Arbeitsstelle in derMetropole liegen, ob Home-Office-Regelungen die Zahl der Pendeltage verringernund wie die berufliche Planung generell aussieht. Bleibt es bei demArbeitsverhältnis in der City, sind berufliche Veränderungen oder derRenteneintritt absehbar? Familien sollten berücksichtigen, dass Kinder in derKita möglicherweise länger betreut werden müssen, während Vater oder Mutter nochin der S-Bahn unterwegs sind oder im Stau stehen. Auch das kostet Geld.Andererseits bedeutet eine Investition in der Großstadt in vielen Fällen höhereSchulden - und damit auch höhere Zinszahlungen. "Wer unsicher ist, lässt sich ambesten von einem Immobilienfachmann beraten", so Eva Grunwald.Hintergrundinformationen zum Postbank Wohnatlas 2019Der Postbank Wohnatlas ist eine jährlich erscheinende, mehrteilige Studienreihe,die den deutschen Immobilienmarkt unter verschiedenen Aspekten regional bis aufKreisebene beleuchtet. Für die vorliegende Analyse wurden unter der Leitung vonDiplom-Volkswirtin Dörte Nitt-Drießelmann, Senior Researcherin beim HamburgerWeltWirtschaftsInstitut (HWWI), die Pendelkosten für Bewohner der Umlandkreiseder sieben größten deutschen Städte untersucht.Hier geht es zum Postbank Pendelkostenrechner:https://immobilien.postbank.de/pendelkostenrechnerAnnahmen und Berechnungen der Pendelkosten1. In der Gemeinde des Landkreises wird eine Eigentumswohnung von 70Quadratmeter zum Durchschnittspreis des Landkreises im Jahre 2018 erworben.Alternativ wird eine Eigentumswohnung von 70 Quadratmeter in der Metropole zumDurchschnittpreis der Metropole im Jahre 2018 gekauft.2. Der berechnete Kaufpreis wird um Notargebühren von 2 Prozent sowie derderzeit im Bundesland geltenden Grunderwerbsteuer erhöht.3. Einsparungen beim Kauf einer Eigentumswohnung im Umland im Vergleich zu einemKauf in der Metropole werden um notwendige Mobilitätskosten (direkteMobilitätskosten und bewerteter Zeitaufwand für das Pendeln), die durch denUmzug in das Umland entstehen, reduziert.4. Zusätzliche Mobilitätszeiten für Bewohner des Umlandes gegenüber denBewohnern der Metropole entstehen für den Weg vom Bahnhof der Umlandgemeinde zumHauptbahnhof der Metropole. Alle Pendler nehmen den Weg von Bahnhof zu Bahnhof.5. 