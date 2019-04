Umzug mit Profis kostet durchschnittlich 697 Euro (FOTO)

München (ots) -- Umzugsunternehmen in Frankfurt am Main am teuersten, in Berlinam günstigsten- Beliebte Zusatzleistungen: Ab-/Aufbau von Möbeln, Umzugskartonsund Halteverbotszonen- Mit CHECK24 Profis finden Verbraucher das passendeUmzugsunternehmenDer Umzug mit einem Umzugsunternehmen kostet in Frankfurt am Mainam meisten. Bei einer mittelgroßen Wohnung zahlen Verbraucher dortdurchschnittlich 816 Euro. Im Schnitt aller Angebote werden 697 Eurofällig. Berlin liegt als einzige der betrachteten Großstädte unterdiesem Mittel: Verbraucher zahlen dort durchschnittlich nur 590 Eurofür die professionelle Unterstützung beim Umzug.**)"Ein Umzug ist immer mit großem organisatorischem Aufwandverbunden. Ein professionelles Umzugsunternehmen nimmt Verbrauchernviele Aufgaben ab", sagt Felix Vögtle, Geschäftsführer bei CHECK24Profis. "Die Preise sind dabei abhängig von der Größe des Haushalts,der Entfernung zwischen Abhol- und Lieferort sowie den gebuchtenzusätzlichen Leistungen."Beliebte Zusatzleistungen: Ab-/Aufbau von Möbeln, Umzugskartonsund HalteverbotszonenFür noch mehr Komfort können Verbraucher verschiedene zusätzlicheLeistungen wählen. Am beliebtesten sind der Ab- bzw. Aufbau derMöbel, das Bereitstellen von Umzugskartons und Verpackungsmaterialsowie das Errichten einer Halteverbotszone. Weitere Zusatzleistungensind z. B. ein Packservice und die Sperrmüllentsorgung.Umzug, DJs oder Nachhilfe: Mit CHECK24 Profis den passendenDienstleister findenMit CHECK24 Profis finden Verbraucher lokale Dienstleister. DasAngebot reicht von Umzugsunternehmen über DJs, Fotografen undKlavierlehrern bis hin zur Nachhilfe. Nach ein paar kurzen Fragen zuihrem Projekt erhalten Kunden in weniger als 24 Stunden mehrereAngebote von Profis aus ihrer Nähe und können die für sie beste Wahltreffen.**)Datengrundlage: alle zwischen Dezember 2017 und März 2019 überCHECK24 Profis eingeholten Kostenvoranschläge von Umzugsunternehmenvor einem Besichtigungstermin; Umzug innerhalb von 15 Kilometern fürWohnungen zwischen 51 und 75 m²Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daherbeteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlichereuropäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. DerPrinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for ComparisonTools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, dieCHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen,Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt CHECK24:Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell