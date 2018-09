Umzug der Nachrichtensendungen von RTS nach Lausanne im Gespräch

Genf/Lausanne (awp/sda) - Auch beim Westschweizer Radio- und Fernsehen RTS kommt es vielleicht in den nächsten Jahren zu einer Verlagerung der Redaktionen. Bis 2024 sollen TV-Nachrichtensendungen, darunter das "Téléjournal", in Lausanne statt in Genf produziert werden, wie der Genfer Staatsrat in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

Laut der Mitteilung sollen Sport- und Hintergrundsendungen weiter in der Rhone-Stadt gefertigt und die Nachrichtensendungen nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten