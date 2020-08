Umzüge zu planen und zu organisieren wird Dank der neuen Plattform von E-Umzüge leichter und gleichzeitig sicherer

Winnweiler (ots) - Umzüge zu planen und zu organisieren wird Dank der neuen Plattform von E-Umzüge (http://www.e-umzuge.de) leichter und gleichzeitig sicherer.Das Thema Umzug ist relevanter denn je. Das belegen die statistischen Daten. Alleine in Europa ziehen 50 Millionen Menschen alle 2-5 Jahre samt Hab und Gut um. Es ist eine nicht einfache Angelegenheit mit vielen unangenehmen und schwierigen Detailproblemen die zu meistern sind.Es gibt viele Gründe für einen Umzug. Ein neuer Job, ein neues Haus, der Wunsch nach einer neuen Umgebung mit neuen Menschen und Themen oder aber eine schwierige Situation im Leben können Menschen bewegen, umzuziehen. Dabei ist die Planung und Umsetzung eines Umzuges oft viel schwieriger und komplizierter, als man ursprünglich annimmt. Daher ist es essenziell das richtige Umzugsunternehmen, schnell und zu geeigneten Konditionen zu finden.Hier kommt E-Umzüge (http://www.e-umzuge.de) ins Spiel!Das Startup spezialisiert sich auf die Vernetzung von Anbietern und Endkunden mittels innovativer Technologien. Die elektronische Plattform bietet flexible Matching- und Vergleichsmöglichkeiten sowie eine intelligente Suche für das Finden des optimalen Umzugsunternehmens. So kann der Kunde in wenigen Schritten das richtige Umzugsunternehmen für den nächsten Transport und Umzug finden. Der Kunde kann über den Algorithmus mehrere Preisvorschläge von Umzugsunternehmen erhalten, Leistungen und Preise vergleichen.Der Kunde bezahlt für den Service bequem und sicher auf der Platform ohne hierfür mit dem Umzugsunternehmen direkt in Kontakt treten zu müssen. Mails, Anrufe oder Treffen zwischen Kunde und Umzugsunternehmen wird hierdurch überflüssig. Die Zahlung wird auf einem zwischengelagerten Escrow-Account gehalten bis der gesamte Umzugsprozess abgeschlossen ist. Der Kunde wird vom Umzugsunternehmen zu keinem Zeitpunkt gestört.Die Plattform bietet hierzu die optimale Kommunikationsinfrastruktur.Der Kunde fotografiert alle für den Umzug relevante Bereiche der Wohnung bzw. des Hauses, lädt diese auf der Plattform in die jeweilige Suchanfrage hoch. Der gesamte Prozess läuft Online ab. Vollkommen anonym und ohne Angabe der Adress- und Kontaktdaten, findet nun das Matching statt.Der Kunde trägt zwar Kontakt- und Adressdaten auf der Plattform ein, jedoch sind diese für niemanden sichtbar. Weder die Admins des Systems, noch das Umzugsunternehmen können diese Daten sehen. Es ist lediglich eine ungefähre Lokation des Kunden ersichtlich.Die Umzugsunternehmen schauen sich die hochgeladenen Bilder und Daten an, schätzen den Umfang ab und senden dem potenziellen Kunden ein Angebot. Der Kunde kann aus der Liste der Angebote das beste Angebot wählen und auf der Plattform sicher und schnell bezahlen. So verlieren weder Kunde noch Umzugsunternehmen wertvolle Zeit.Zeit, die bei einem Umzug extrem knapp und entscheidend sein kann.Nach der Auswahl eines Umzugsunternehmens und der Bezahlung, erhält ausschließlich das ausgewählte Unternehmen die Kontakt- und Adressdaten des Kunden. Somit hält die Plattform einen Höchstmaß an Diskretion als oberstes Gebot.E-Umzüge (http://www.e-umzuge.de) ist die Antwort auf eine immer schneller werdende und dynamische Welt. Europäer können ab sofort dank E-Umzüge (http://www.e-umzuge.de) ihren Lebensmittelpunkt viel schneller aber vor Allem viel einfacher, sorgenfreier und sicherer ändern.Die Plattform ermöglicht es Umzugsunternehmen ab sofort auch internationale Aufträge zu erhalten.Pressekontakt:Kristina MacianskyteBonmovo uabAm Potzbacher Pfad 49,67722 WinnweilerTelefon: +37061624599Mail: info@e-umzuge.dehttp://www.e-umzuge.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147628/4688229OTS: bonmovo uabOriginal-Content von: bonmovo uab, übermittelt durch news aktuell