Umweltzonen: Oldtimer benötigen keine grüne Plakette / TÜV Rheinland: Alle Benziner mit Katalysator erfüllen die Anforderungen / Nachrüsten als Alternative zum Neukauf

Köln (ots) - Umweltplaketten für Fahrzeuge gibt es seit Anfang2008 in Rot, Gelb und Grün. Sie bilden die Grundlage für Umweltzonen,die Kommunen gegen eine zu große Luftbelastung ausweisen können. ImJanuar 2019 haben bereits 58 Städte entsprechende Zonen eingeführt,in denen nur Fahrzeuge mit grüner Plakette gestattet sind. Befreitvon der Plakettenpflicht in allen Umweltzonen sind unter anderemOldtimer mit H-Kennzeichen, Baumaschinen und Krankenwagen. "Werregelmäßig in Städten fährt, für den ist grundsätzlich nur einFahrzeug mit grüner Plakette sinnvoll. Wir prüfen daher auch, ob sichFahrzeuge mit gelber Plakette nachrüsten lassen", sagt ThorstenRechtien, Kfz-Experte bei TÜV Rheinland. Generell erfüllen alleBenziner mit Katalysator sowie alle Diesel ab der SchadstoffklasseEuro 4 die Anforderungen der grünen Plakette. Beratung rund um dasThema der Plaketten und die Plaketten selbst gibt es zum Preis von 7Euro bei TÜV Rheinland an allen 220 Servicestationen in Bayern,Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie imSaarland.Ohne gültige Plakette 80 Euro BußgeldEine Übersicht aller Umweltzonen gibt unterwww.umweltbundesamt.de/umweltzonen die Internetseite desUmweltbundesamtes. Jeder, der eine Umweltzone ohne gültige Plakettebefährt, riskiert ein Bußgeld von 80 Euro. Wichtig: Wird dasKennzeichen in der Plakette vom Fahrzeughalter per Hand eingetragen,ist die Plakette ungültig - auch hier fallen 80 Euro Bußgeld an. Diegrüne Plakette wird deshalb bei TÜV Rheinland beispielsweise mit dementsprechenden Autokennzeichen bedruckt. Wer sein Fahrzeugfälschlicherweise mit einer grünen Plakette versieht, begehtUrkundenfälschung, die sogar mit Haft geahndet werden kann.Blaue Plaketten gibt es nicht"Die blaue Plakette ist in aller Munde. Sie existiert jedochnicht, weil es gar keine Rechtsgrundlage dafür gibt", betontRechtien. In der Diskussion um mögliche Fahrverbote für Diesel istdie blaue Plakette immer wieder Thema. Sie könnte dieSchadstoffklasse der Dieselfahrzeuge symbolisieren. "Bei denDieselfahrverboten ist noch so vieles unklar. Für welcheSchadstoffklassen sie letztlich gelten und ob es blaue Plakettengeben wird, ist überhaupt nicht vorauszusehen", so Rechtien.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell