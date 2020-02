Umweltzonen: Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in manchen Großstädten / TÜV Rheinland: Diesel bis Euronorm 5 betroffen / Freie Fahrt für Benziner mit grüner Plakette

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Köln (ots) - Fahrverbote für Dieselfahrzeuge bis zur Euronorm 5 sind angemessen,geeignet und verhältnismäßig, um die Luftbelastung in Städten zu verringern.Diese Urteilsbegründung, nach Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH), führtebisher in Stuttgart, Berlin, Gelsenkirchen, Darmstadt, Hamburg und Bonn zuentsprechenden Verboten. In Stuttgart gilt die Regelung für das gesamteStadtgebiet, in den übrigen Städten sind nur einzelne Straßenabschnittebetroffen. Während mögliche Fahrverbote unter anderem in Köln und Frankfurtweiterhin die Gerichte beschäftigen und noch nicht umgesetzt wurden, entschiedsich die Stadt Mainz kürzlich auch ohne Gerichtsurteil dazu, Straßenabschnitteab dem 1. Juni 2020 für Diesel bis zur Euronorm 5 zu sperren.Beratung zum Thema Umweltplaketten"Bei der Ausgestaltung der Fahrverbote für Diesel bleibt vieles weiter unklarund schürt bei den Besitzern dieser Fahrzeuge Unsicherheit. Wer einen Benzinermit grüner Umweltplakette besitzt, muss sich diesbezüglich aber keine Gedankenmachen", sagt Thorsten Rechtien, Kfz-Experte bei TÜV Rheinland. Die Plakettenselbst gibt es zu einem Preis ab 7 Euro an allen 220 Servicestationen von TÜVRheinland (https://www.tuv.com/de/deutschland/pruefstellensuche__mobile_/prfstellensuche.jsp) in Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen,Rheinland-Pfalz sowie im Saarland.Ohne gültige Plakette 80 Euro BußgeldEine Übersicht aller Umweltzonen gibt das Umweltbundesamt auf der Internetseitehttps://www.umweltbundesamt.de/umweltzonen. Jeder, der eine Umweltzone ohnegültige Plakette befährt, riskiert ein Bußgeld von 80 Euro. Wichtig: Verwischtoder verblasst das auf der Plakette eingetragene Kennzeichen, verliert dieseihre Gültigkeit - auch hier können 80 Euro Bußgeld anfallen. Die grüne Plakettewird deshalb bei TÜV Rheinland beispielsweise mit dem entsprechendenAutokennzeichen bedruckt. Wer sein Fahrzeug fälschlicherweise mit einer grünenPlakette versieht, begeht Urkundenfälschung. Befreit von der Plakettenpflicht inallen Umweltzonen sind unter anderem Oldtimer mit H-Kennzeichen, Baumaschinenund Krankenwagen.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos und Videos erhaltenSie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie im Internet:www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/31385/4530823OTS: TÜV Rheinland AGOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell