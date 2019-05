Umweltverband: Wahl muss Weckruf für Koalition bei Klimaschutz sein

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Naturschutzring hat die große Koalition aus Union und SPD nach den massiven Stimmenverlusten bei der Europawahl zu einem Kurswechsel beim Klimaschutz aufgefordert.



Kai Niebert, Präsident des Umweltdachverbandes, sagte am Sonntag in Berlin: "Die große Koalition hat offensichtlich jedes Vertrauen verloren, das drängendste Problem unserer Zeit nicht nur in Sonntagsreden anzuerkennen, sondern auch Lösungen anzubieten. Diese Wahl muss ein Weckruf für Union und SPD sein, endlich Klimaschutz in Politik zu gießen - oder sie sollten Platz machen für echten Klimaschutz."

Union und SPD sind bei vielen Fragen des Klimaschutzes zum Teil weit auseinander, zum Beispiel bei einer möglichen CO2-Steuer. Am Mittwoch tagt erneut das Klimakabinett der Bundesregierung. Deutschland droht Klimaziele zu verfehlen./hoe/DP/edh