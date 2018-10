Umweltverbände verurteilen aggressiven Protest von Bergbau-Beschäftigten

Berlin (ots) - Nach der aggressiven Demonstration vonBergbaubeschäftigten vor dem Privathaus von Antje Grothus,Klimaschützerin und Mitglied der Kohlekommission, am gestrigenMittwoch fordern die in der Kohlekommission vertretenenUmweltverbände die Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie (IGBCE) und den Energiekonzern RWE auf, Konsequenzen zu ziehen. DerVorsitzende des Bund Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) HubertWeiger, der Präsident des Deutschen Naturschutzring (DNR) Kai Niebertund der Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser appellieren anIGBCE-Chef Michael Vassiliadis und RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz,sicherzustellen, dass sich Mitglieder und Beschäftigte von IGBCE undRWE nicht weiter an Hetzkampagnen und übergriffigen Protesten gegenMitglieder der Kohlekommission und Vertreter des Bürgerprotestes imRheinland beteiligen. Beide müssten mäßigend auf ihre Leuteeinwirken, um eine Eskalation am Rande der kommende Wochestattfindenden Sitzung der Kohlekommission im Rheinland zu vermeiden.Rund 100 Bergbaubeschäftigte, teilweise mit IGBCE-Fahnen undRWE-T-Shirts, hatten mit Trillerpfeifen und Plastikflaschen vor demWohnhaus und auf dem Grundstück der Familie Grothus gelärmt, gegenFenster geklopft und Parolen skandiert wie "Hambi weg, Grothus raus".Grothus ist Sprecherin der Bürgerinitiative "Buirer für Buir", diesich für den Erhalt des vom Kohletagebau bedrohten Hambacher Waldesund die Interessen der Anwohner einsetzt. Sie und andere Kritiker desBraunkohleabbaus werden seit langem von Gewerkschaftsmitgliedern undRWE-Beschäftigten mit Beleidigungen und Drohungen öffentlich unterDruck gesetzt.Grothus und Vassiliadis sind Mitglieder der von derBundesregierung eingesetzten Kommission, die bis Jahresende einenVorschlag für einen sozialverträglichen Ausstieg aus derKohleverstromung vorlegen soll. Vassiliadis hatte sich gestern ineinem Brief, der auch an die Medien gespielt wurde, bei Grothusentschuldigt. Dagegen gab es seitens RWE gestern keineEntschuldigung, im Gegenteil behauptete der Betriebsratsvorsitzendeauf Twitter, dass niemand bedroht worden sei. Für die nächste Sitzungder Kommission am 24. Oktober hat die IG BCE bereits zu einerDemonstration am Tagungsort in Bergheim aufgerufen, zu der sie rund20.000 Demonstranten erwartet. Die Umweltverbände fordern Vassiliadisund Schmitz auf, sicherzustellen, dass es dort zu keinenübergriffigen oder gar gewalttätigen Aktivitäten von IG BCE- undRWE-Vertretern gegen Mitglieder der Kohlekommission kommt. DieVerbände fordern eine Rückkehr zum respektvollen Dialog, um einegesellschaftliche Einigung in der Kohle-Frage zu ermöglichen.Mit der gestrigen Aktion ist für die Umweltverbände eine roteLinie überschritten: Wer Mitglieder der Kommission derart unter Drucksetzt und öffentlich verunglimpft, wahrt nicht den Anstand desdemokratischen Diskurses. Die Verbände betonen, dass die Ängste derin der Kohlewirtschaft Beschäftigten ernst genommen werden müssen undLösungen für einen sozialverträglichen Ausstieg zu den Aufgaben derKommission gehören. Gerade deswegen aber sei es völlig inakzeptabel,Mitglieder der Kommission persönlich zu attackieren. RWE-Chef Schmitzhatte letzte Woche die Umweltverbände mit Blick auf dieAuseinandersetzungen um den Hambacher Wald aufgefordert, mit RWE eine"Kampagne gegen Gewalt" zu starten. Nach Auffassung der Verbändesollte Schmitz jedoch erst einmal im eigenen Unternehmen dafürsorgen, dass RWE-Mitarbeiter sich nicht an diffamierenden Aktionenbeteiligen.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.bund.net/themen/waelder/hambacher-wald/Pressekontakt:Tina Loeffelsend, BUND-Energieexpertin, Mobil: 0176-20067099 bzw.Katrin Matthes, BUND-Pressereferentin, Tel.: 030-27586-531;E-Mail: presse@bund.net, www.bund.netTobias Pforte von Randow, Deutscher Naturschutzring (DNR),Tel. 0151-46560980Stefan Krug, Greenpeace, Mobil:. 0171-8780836Original-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell