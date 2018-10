Umweltverbände kritisieren Aushebelung des Rechtsstaats durch die Staatsregierung: Gerichte entscheiden über das Recht, nicht die CSU

München (ots) - Bayerische Staatsregierung widersetzt sich seitvier Jahren einem rechtskräftigen Urteil für die "Saubere Luft" undignoriert die Notwendigkeit von Diesel-Fahrverboten in München -Deutsche Umwelthilfe, Green City, BUND Naturschutz in Bayern und derVerkehrsclub Deutschland informieren über die Aushebelung desRechtsstaats durch die CSU-Landesregierung - Im Klageverfahren derDeutschen Umwelthilfe für "Saubere Luft" in München sieht selbst derBayerische Verwaltungsgerichtshof die Beugehaft gegenSpitzenpolitiker und Beamte des Freistaats, als einzigerfolgversprechendes Instrument, um in Bayern die Einhaltung vonRecht und Gesetz durchzusetzen - Verbände fordern zur Landtagswahl amkommenden Sonntag: CSU muss erklären, ob sie im Falle einerRegierungsbeteiligung höchstrichterliche Urteile umsetzen wirdDie Umweltvereine Deutsche Umwelthilfe (DUH), Green City, BUNDNaturschutz in Bayern und der Verkehrsclub Deutschland (VCD)kritisieren in einer gemeinsamen Pressekonferenz unmittelbar vor derLandtagswahl am Sonntag, 14. Oktober 2018 die fortgesetzteAushebelung des Rechtsstaats im Freistaat Bayern durch dieCSU-Regierung. Nach Auffassung der Umwelt- und Verbraucherverbändeagiert der Freistaat in Teilen auf dem Niveau der polnischen undungarischen Regierungen, die ebenfalls rechtsstaatswidrig agieren.München weist bundesweit die höchste NO2-Atemluftbelastung allerdeutschen Städte auf - während die Dieselkonzerne ihren Profitmaximieren. Die Verbände fordern die CSU dazu auf, noch vor der Wahlzu erklären, ob sie sich im Falle einer Regierungsbeteiligung nachden Landtagswahlen zum Rechtsstaatsprinzip bekennen undhöchstrichterliche Urteile beachten wird. Gerade in Bayern seiderzeit eine besonders deutliche Erosion des Rechtsstaats zubeobachten. CSU-Spitzenpolitiker wie Alexander Dobrindt rühmten sichsogar damit, Gerichtsurteile zum Schutz der Gesundheit vonhunderttausenden, unter giftigen Dieselabgasen leidenden Münchnernseit Jahren zu ignorieren und weiter nicht umsetzen zu wollen.Seit Jahren werden die Grenzwerte für den LuftschadstoffStickstoffdioxid (NO2) in München überschritten. Bereits 2012 hat dieDUH ein Urteil gegen den Freistaat Bayern wegen Überschreitung desNO2-Grenzwertes erstritten, das seit 2014 rechtskräftig ist. Dennochweigert sich die CSU-Staatsregierung, dieses rechtskräftige Urteilumzusetzen und Diesel-Fahrverbote für die saubere Luft in derschmutzigsten Stadt Deutschlands einzuführen. Auf Antrag der DUHbestätigte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, dass nach mehrerenZwangsvollstreckungen die Erzwingungshaft gegenüber Amtsträgern"allein erfolgversprechend erscheint", ein rechtskonformes Verhaltender Staatsregierung herbeizuführen (AZ: 22 C 18.1718).Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Wenn einePartei wie die CSU mit der Ankündigung, Gesetze zu missachten undGerichtsentscheidungen zu ignorieren in die Wahl zieht, ist sie füreinen Demokraten nicht mehr wählbar. Mit der Weigerung, einrechtskräftiges Urteil anzuerkennen und umzusetzen, machtenCSU-Ministerpräsident Markus Söder und sein Vorgänger Horst Seehoferdeutlich, wie weit sie sich von den Menschen entfernt haben.Betrogene Besitzer von Euro 5+6-Diesel-Pkw erhalten keineUnterstützung bei der Hardware-Nachrüstung, hunderttausende vonBürgern werden mit dem giftigen Münchener Dieseldunst alleingelassen.Wir fordern die wahlberechtigten Bürger in Bayern dazu auf, amSonntag für die Parteien zu stimmen, die sich zum Rechtsstaatbekennen. Eine neu zusammengesetzte Bayerische Staatsregierung musssich aus dem Würgegriff der Autokonzerne befreien, die ihnen bisherdiktieren, was zu tun ist. Zukünftig muss diese ihrer zentralenverfassungsgemäßen Aufgabe nachkommen: Sich für den Gesundheitsschutzihrer Bürger einsetzen."Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH im Verfahren für saubereLuft in München vertritt, ergänzt: "Der Rechtsstaat lebt davon, dassnicht die Politik, sondern die Gerichte das letzte Wort darüberhaben, was Recht ist. Dieser Grundsatz erodiert, wenn das Primat derJustiz aufgegeben wird. Das Verfahren zur Luftreinhaltung in Münchenhat daher Bedeutung über den Umweltschutz hinaus." Der BayerischeVerwaltungsgerichtshof entscheidet demnächst darüber, ob der EuGH zuder Frage angehört wird, ob Zwangshaft zur Durchsetzungrechtskräftiger Urteile angeordnet werden kann und unter Umständenmuss. Die DUH rechnet damit, dass der EuGH, sollte es zu einerVorlage kommen, die Zulässigkeit der Zwangshaft als letztes Mittelzur Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen bei Verstößen gegen dasEuroparecht bestätigen wird.Wie akut die Gefährdung durch das Dieselabgas NO2 in München aberauch an weiteren Orten in Bayern ist, zeigen die umfangreichenMessungen der Verbände mittels Passivsammlern sowie die Werte der 15offiziellen Messstationen in Bayern. An der Landshuter Allee wurden2017 erschreckend hohe 78 µg NO2/m³ ermittelt, der höchste Messwertaller bundesweiten Messstationen, am Stachus in München 53 µg NO2/m³.Auch in Augsburg, Nürnberg und Regensburg wird der Grenzwert an denoffiziellen Stationen überschritten. Die Messungen der Verbändewiesen an 22 weiteren Orten in München Werte über 40 µg/m³ auf. Inganz Bayern weisen 144 Messstellen einen Wert von über 30 µg/m³ auf,die Verbände ermittelten davon 135. Darunter sogar 52 Hot-Spots derLuftbelastung, die den offiziellen Grenzwert von 40 µg/m³überschreiten, die Verbände identifizierten 47 davon. DasUmweltbundesamt hatte im März 2018 eine Studie veröffentlicht, wonachjährlich 800.000 Menschen in Deutschland an der Belastung mit NO2bereits bei einer Belastung oberhalb von 20 µg/m³ erkranken.In Bayern hat der VCD eine bundesweite Kampagne für saubere Luftangestoßen und ebenfalls die NO2-Werte gemessen: Erste Ergebnissezeigen, dass die Grenzwerte in weit mehr als den für 2017 bundesweitnur 65 vom Umweltbundesamt identifizierten Städten überschrittenwerden. So gilt dies in Bayern für Dachau, Freising, Bayreuth undPassau. Messungen in Nürnberg und Fürth zeigen, dass nicht nur anwenigen großen Straßen die Grenzwerte überschritten sind, sondernauch anderswo.Messungen von Green City mit Passivsammlern im Rahmen der Kampagne#MucOhneMief zeigen ebenfalls, dass München ein flächendeckendesProblem mit NO2 hat. Bei den Messungen im Herbst 2016 waren an 15 von50 stadtweiten Messpunkten die gesetzlichen Werte von NO2 von 40Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten worden.Andreas Schuster vom Verein Green City und Sprecher des Bündnissesfür saubere Luft: "Die Zahlen sind lange bekannt, doch die Regierungvon Oberbayern handelt noch immer nicht und gefährdet damit dieGesundheit der Münchnerinnen und Münchner wissentlich. Bricht man diedeutschlandweiten Zahlen der vorzeitigen Todesfälle auf dieLandeshauptstadt herunter, sind seit Inkrafttreten des gesetzlichenGrenzwertes für NO2 im Januar 2010 mindestens 5.000 Münchnerinnen undMünchner vorzeitig an den Folgen der Luftschadstoffbelastunggestorben."Die Verbände fordern die unverzügliche Aufnahme vonDiesel-Fahrverboten als Sofortmaßnahme zum Schutz der Gesundheit derBürgerinnen und Bürger in den Luftreinhalteplan, wie es derBayerische Verwaltungsgerichtshof bereits am 27. Februar 2017 unterSetzung entsprechender Fristen, die längst abgelaufen sind,angeordnet hat.Die hohe NO2-Belastung in vielen Städten ist in erster Linie aufden Straßenverkehr zurückzuführen, Hauptquelle sind wiederumDieselfahrzeuge - allen voran Pkw. Mit der betrügerischenManipulation der Abgasreinigung von Diesel-Pkw tragen dieAutohersteller zu dieser Gesundheitsgefährdung maßgeblich bei.Die Verbände fordern die Bayerische Staatsregierung auf, dieIgnoranz gegenüber Recht und Gesetz sowie Umwelt- undVerbraucherschutzvorschriften zu beenden und die Hersteller endlichin die Pflicht zu nehmen, die Betrugs-Diesel auf deren Kostentechnisch nachzurüsten. Diese Fahrzeuge könnten dann auch vonFahrverboten ausgenommen sein.Richard Mergner, Landesvorsitzender des BUND Naturschutz sagt:"Die Bayerische Staatsregierung unter den Ministerpräsidenten HorstSeehofer und Markus Söder sowie die Bundesverkehrsminister AlexanderDobrindt, Christian Schmidt und Andreas Scheuer sindhauptverantwortlich dafür, dass die Automobilindustrie nicht für ihreVerbrauchertäuschung und die Umwelt- und Gesundheitsbelastung zurRechenschaft gezogen wird." Das Setzen auf Flugtaxis und dasFesthalten an milliardenschweren Straßenbauprogrammen sowie das stureFesthalten an der 3. Startbahn am Münchner Flughafen sei eineverheerende Sackgassenpolitik. "Der BUND Naturschutz hofft, dass sichdie kommende Staatsregierung und Landtagsmehrheit nicht länger derHardware-Nachrüstung der Betrugsdiesel auf Kosten der Herstellerverweigert. Zudem muss sie dringend die Weichen für einezukunftsfähige Mobilität stellen. Wir müssen die Dominanz des Autosin der Gesellschaft beenden. Es reicht nicht aus, immer bessereAbgasreinigungssysteme einzuführen oder den Verbrennungsmotor einfachgegen einen Elektromotor auszutauschen und alles beim Alten zubelassen", so Mergner weiter.Christoph von Gagern vom Kreisverband München des VCD ergänzt: "Esist enttäuschend und entwürdigend, wie ständig Arbeitsplätze in derAutoindustrie gegen Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualitätausgespielt werden. Was helfen Arbeitsplätze, wenn die Luftkrankmacht? Es hilft nicht nur die NO2-Werte zu ermitteln, es mussauch entsprechend gehandelt werden. Wir brauchen wirksame Maßnahmenund deren ständige Kontrolle. Unsere Atemluft muss jetzt saubererwerden, nicht erst irgendwann."Damit es nicht zu einem Verkehrsinfarkt kommt und denAnforderungen des Klimaschutzes und der Verbesserung derLebensqualität in der Stadt gerecht zu werden, fordern die Verbändeden Ausbau der kollektiven Verkehre sowie die Reduzierung desindividuellen Verkehrs. 