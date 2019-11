Umweltverbände fordern Offensive für Gewässerschutz

Berlin (ots) - "Gewässerschutz jetzt umsetzen" - das fordern fünf Umweltverbändeanlässlich der Umweltministerkonferenz in Hamburg vom Bund und den Ländern. Inihrer gemeinsamen Erklärung verlangen sie eine konsequente Umsetzung derWasserrahmenrichtlinie (WRRL) in Deutschland. Außerdem müsse sich dieBundesregierung auf EU-Ebene schützend vor die WRRL stellen und ein Aufweichenvon Gewässerschutzzielen verhindern.Bei verschmutzten Gewässern und Trinkwassermangel ist schnell die Rede vonLändern in Afrika, Asien oder Lateinamerika. Längst gerät die Ressource Wasserfür Mensch und Natur aber auch in Deutschland und Europa in Gefahr. DerGewässerschutz in Deutschland ist bereits heute mangelhaft. Europaweit sind nurknapp 40 Prozent der Gewässer in einem guten ökologischen Zustand. Die Flüsse inDeutschland sogar nur zu knapp acht Prozent. Unsere wichtigste Ressource Wasserbesser zu schützen, ist deshalb in der Fachwelt und der Gesellschaftunumstritten.In ihrem gemeinsamen Statement appellieren die Verbände daher an alle politischVerantwortlichen und Zuständigen des Bundes, der Länder und Kommunen, gemeinsameine "Offensive Gewässerschutz" auf den Weg zu bringen. Wichtig ist ihnen, dassGewässerschutz als Gemeinschaftsaufgabe in allen Politikbereichen verankertwird. Insbesondere die deutsche und europäische Agrarpolitik steht in derKritik. Um Nähr- und Schadstoffeinträge wirksam zu begrenzen, müssten dieEU-Agrarzahlungen an die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie ausgerichtet werden.Außerdem verschleppt die Bundesregierung seit Jahren die rechtskonformeUmsetzung der EU-Nitratrichtlinie ins deutsche Düngerecht. Hier drohen horrendeStrafzahlungen. Mit Blick auf den 2021 beginnenden drittenWRRL-Bewirtschaftungszyklus mahnen die Verbände eine verstärkteländerübergreifende Zusammenarbeit und Bereitstellung finanzieller undpersoneller Ressourcen an. Alle notwendigen Maßnahmen müssen jetzt auf den Weggebracht werden. Sowohl überfällige Gesetzesnovellen, z.B. zuGewässerrandstreifen, als auch konkrete Maßnahmen vor Ort, z.B. umWanderbarrieren im Fluss zu beseitigen.Hintergrund:Um über Wege aus der Umsetzungskrise zu beraten, haben die Verbände am 15. und16. November 2019 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft undGesellschaft zum Gewässerschutzforum nach Dessau eingeladen. Anlässlich desForums werden die Verbände die von vielen weiteren Organisationen getrageneErklärung "Gewässerschutz jetzt umsetzen" vorstellen, um ihren gemeinsamenForderungen Nachdruck zu verleihen.Zur 91. UMK hatten sich die Umweltministerinnen und Minister in erfreulicherDeutlichkeit zu den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie bekannt und einerverbesserten Umsetzung verpflichtet. Aus Sicht der Umweltverbände fällt dieJahresbilanz, die TOP der heute beginnenden Umweltministerkonferenz ist, überdie erreichten Fortschritte allerdings wenig ehrgeizig aus.Gemeinsame Erklärung "Gewässerschutz jetzt umsetzen": http://ots.de/xq4qYRPressekontakt:Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND):Laura von Vittorelli, Leiterin Gewässerpolitik,Tel.: 030 / 2 75 86-532, gewaesser@bund.netDeutscher Naturschutzring (DNR) e.V.:Ilka Dege, Koordinatorin Biodiversitätspolitik,Tel.: 030 / 6781775-917, ilka.dege@dnr.deGRÜNE LIGA:Michael Bender, Leiter Bundeskontaktstelle, WasserTel.: 030 / 40 39 35-30, wasser@grueneliga.deNaturschutzbund Deutschland (NABU) e.V.:Julia Mußbach, Referentin für GewässerpolitikTel.: 0162 / 42 39 787, julia.mussbach@nabu.deWWF Deutschland:Beatrice Claus, Referentin für Ästuare und Flusspolitik,Tel.: 040 / 530 200-319, beatrice.claus@wwf.deOriginal-Content von: Deutscher Naturschutzring, übermittelt durch news aktuell