Umweltverbände: Wir stehen geschlossen für einen Kohleausstieg, der seinen Namen verdient

Berlin (ots) - Die anhaltende Rekorddürre und die verheerendenTaifune und Hurrikane in Asien und den USA verdeutlichen noch einmal,wie wichtig die Umsetzung unserer völkerrechtlich verpflichtendenKlimaziele ist. Der in den letzten Tagen in der Presse diskutierte"Kompromiss" für einen geordneten Kohleausstieg ist dafür nachAnsicht der deutschen Umweltverbände nicht geeignet. Es kommentiertProf. Dr. Kai Niebert, Präsident des Umweltdachverbandes DNR:"Will Deutschland seine Verpflichtungen im Klimaschutzwissenschaftsbasiert umsetzen, muss die Kohleverstromung bis 2020halbiert werden. Bis 2030 muss der Ausstieg aus der Kohleweitestgehend abgeschlossen sein. Dabei gilt: Wir reden nicht überabstrakte Zieldaten, sondern über reale Emissionsbudgets. Jeentschlossener mit dem Ausstieg begonnen wird, desto moderatergestaltet sich deshalb das Enddatum.Wir stehen für Verbindlichkeit. Einerseits für einen sozialgerechten, strukturpolitisch begleiteten Kohleausstieg, andererseitsfür die wissenschaftsbasierte Umsetzung der Temperaturlimits desPariser Klimaabkommens. Dafür braucht es die ambitioniertezusätzliche Abschaltung von Kapazitäten. Was nun öffentlich als"Kompromisslinie" skizziert worden ist, wäre klimapolitisch einSchlag ins Wasser. Ein solcher Ausstiegspfad, der lediglich einenvorhersehbaren, marktgetriebenen Prozess beschreibt, ist für unsinakzeptabel. Die Kohlekommission muss dem Anspruch gerecht werden,den Klimazielen und Verpflichtungen Deutschlands gerecht zu werden.Versuche, die Umweltbewegung zu spalten, werden scheitern. Wirlassen uns weder von der unverantwortlichen Provokation im HambacherWald auseinanderdividieren, noch werden wir uns durch angeblicheKompromisse irritieren lassen. Geschlossen fordern wir weiterhin einMoratorium für die Zeit der Kommissionsarbeit und eine Rückkehr zumDiskurs. "Reden statt Roden" muss die Leitschnur sein. DieUmweltverbände stehen geschlossen hinter dem friedlichen Widerstandim Hambacher Wald und unterstützen die Mobilisierung der beteiligtenVerbände für Massenproteste im Oktober.Daher fordern wir alle beteiligten Akteure auf, sich nun endlichauf die inhaltliche Arbeit in der Kommission zu konzentrieren. MitAnstand und Verstand wird ein Ergebnis herauskommen, das Klimaschutzmit vernünftigen Perspektiven für Beschäftigung und Regionenverbindet."