Umweltverbände: Ausverkauf der Meeresschutzgebiete geht weiter

Berlin/Hamburg (ots) - Die deutschen Umweltverbände äußern scharfeKritik an einzelnen Änderungen des novelliertenBundesnaturschutzgesetzes im Bereich Meeresschutz. Sie befürchten,dass sich der Schutz der Nord- und Ostsee weiter verschlechternkönnte. NABU, BUND, DNR, DUH, Greenpeace, Schutzstation Wattenmeer,WWF und Whale & Dolphin Conservation kritisieren, dass das in denVerhandlungen federführende Bundesumweltministerium dem Druck andererMinisterien nachgegeben habe und einen gefährlichen Handeleingegangen sei, um das Gesetz schnell zu verabschieden. Das neueBundesnaturschutzgesetz sichert den Ministerien für Wirtschaft,Verkehr, Landwirtschaft und Forschung erstmals ein Vetorecht bei derUnterschutzstellung der wertvollsten Meeresgebiete zu. So dürftenkünftig die Fischerei-, Rohstoff- und Schifffahrtslobbysmitentscheiden, welche Maßnahmen zum Schutz von Schweinswalen undKegelrobben, Riffen oder Seegraswiesen ergriffen werden. DieUmweltverbände fordern jetzt den Bundestag und Bundesrat auf, diesogenannte Einvernehmensregelung zu stoppen. Ansonsten drohe derweitere Ausverkauf der Nord- und Ostsee.Die Kritik zielt insbesondere auf den Paragraphen 57 derGesetzesnovelle. Hier wird den Bundesministerien - statt wie bishereine Beteiligung - nun eine sogenannte Einvernehmensregelungzugesichert. Damit könnte ein einziges Ministerium künftigVerordnungen und Maßnahmen zum Schutz der Meere blockieren. "DieseGesetzesnovelle wird die Übernutzung unserer Meere zementieren. Daszeigten bereits die Verhandlungen um die Natura-2000-Gebiete in derdeutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone. Die im vergangenen Jahrveröffentlichten Entwürfe der Naturschutzgebietsverordnungen sind inden letzten Monaten durch die anderen Ministerien so stark verwässertworden, dass die Bundesregierung weder ihrem eigenenKoalitionsvertrag gerecht wird, noch den EU-rechtlichenVerpflichtungen", so die Verbände. Jedes beteiligte Ministerium habesich Ausnahmen in die Verordnungsentwürfe schreiben lassen, so dassin den Schutzgebieten weiter gefischt, Sand- und Kies abgebaut odermit extrem lauten Schallkanonen nach fossilen Rohstoffen gesuchtwerden dürfe.In der eigenen Pressemitteilung zur Gesetzesnovelle sprach dieBundesregierung am vergangenen Mittwoch von einer Grundlage für denbesseren Schutz der Meere. Zwar ermöglicht das neue Gesetz, zukünftigauch weniger prominente Artengruppen wie Rochen oder Muscheln beiSchutzbemühungen zu berücksichtigen. Doch das nütze nichts, daeffektive und regulierende Maßnahmen praktisch ausgeschlossen würden,so die Verbände.Schon heute setzen sich beim Meeresschutz viel zu oft einzelneWirtschaftsinteressen gegen das Allgemeininteresse durch. DieGesetzesnovelle dürfte es dem Bundesumweltministerium und demBundesamt für Naturschutz noch schwerer machen, die Artenvielfalt inunseren Meeren für zukünftige Generationen zu erhalten. Dabei giltheute jede dritte Art in Nord- und Ostsee nach Roter Liste alsgefährdet. Grund dafür sind nach eigener Aussage der Bundesregierungvor allem Fischerei, Kies- und Sandabbau sowie der Eintrag von Nähr-und Schadstoffen."Deutschland setzt sich richtigerweise für die Zukunft derAntarktis und gegen die weltweite Vermüllung der Meere ein, versagtaber kläglich beim Meeresschutz vor der eigenen Haustür. Bundestagund Bundesrat dürfen nicht zulassen, dass die Bundesregierung vor denInteressen der Wirtschaftslobby einknickt, sonst verspieltDeutschland seine internationale Reputation beim Meeresschutz", sodie Verbände.Hintergrund Formal sind rund 45 Prozent der deutschenMeeresflächen durch das Natura-2000-Netzwerk geschützt. Darunter sinddie Schutzgebiete nach EU-Vogelschutzrichtlinie und FFH-Richtliniezusammengefasst. Zehn Jahre nach ihrer Anerkennung durch die EUsollen die Natura-2000-Gebiete in der AusschließlichenWirtschaftszone endlich den rechtlichen Status vonNaturschutzgebieten erhalten. Deutschland hatte bereits 2013 dieEU-Frist zur Verankerung von konkreten Maßnahmen zum Schutz der Meereverpasst. Zuletzt gingen die Umweltverbände sogar vor Gericht, um diefehlende Regulierung der kommerziellen Fischerei innerhalb vonSchutzgebieten zu erwirken. Diese im Koalitionsvertrag vereinbarteRegulierung der Berufsfischerei in Schutzgebieten wird wieder nichterfüllt werden.Die Stellungnahme der Umweltverbände zu denSchutzgebietsverordnungen finden Sie hier: http://ots.de/Y4mBQOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell