Umweltschutzinvestitionen 2017: Abwasserwirtschaft investiert 14,1 % mehr als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Von den 8,4 Milliarden Euro, die Unternehmen desProduzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) in den Umweltschutz investierten,entfiel im Jahr 2017 mit 3,6 Milliarden Euro (42,7 %) der größte Anteil auf dieAbwasserwirtschaft. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,stiegen die Investitionen in diesem Umweltbereich gegenüber 2016 um 14,1 % (443Millionen Euro). Die Abwasserwirtschaft umfasst Anlagen, Einrichtungen undMaßnahmen zur Verminderung der Abwassermenge beziehungsweise Abwasserfracht(Verringerung oder Beseitigung von Feststoffen und gelösten Stoffen sowie zurVerringerung der Wärmemenge).Mit 2,6 Milliarden Euro floss der größte Teil der Investitionen im UmweltbereichAbwasserwirtschaft in additive Umweltschutzmaßnahmen. Additive ("End-of-Pipe")Umweltschutzmaßnahmen sind vorwiegend separate, vom übrigen Produktionsprozessgetrennte Anlagen, die entstandene Emissionen vermindern sollen, wie zumBeispiel Abwasser- und Klärschlammbehandlungsanlagen. In integrierteUmweltschutztechnologien investierten die Unternehmen im UmweltbereichAbwasserwirtschaft rund 958 Millionen Euro. Integrierte Umweltschutzmaßnahmenvermindern Umweltbelastungen direkt bei der Leistungserstellung, das heißt, sielassen Emissionen erst gar nicht entstehen. Beispiele hierfür sind geschlosseneProzess- und Kühlwasserkreisläufe.Innerhalb des Umweltbereichs Abwasserwirtschaft gibt es Branchen, die besondersviel in den Umweltschutz investiert haben. So tätigten Unternehmen derWirtschaftsabteilung "Abwasserentsorgung" mit rund 2,5 Milliarden Euroerwartungsgemäß die höchsten Investitionen für den Umweltschutz (69 %). Esfolgen Unternehmen der Wirtschaftsabteilung "Herstellung von chemischenErzeugnissen" mit rund 238 Millionen Euro (6,6 %) sowie Unternehmen derWirtschaftsabteilung "Energieversorgung" mit rund 90 Millionen Euro (2,5 %).Detaillierte Ergebnisse bietet die Fachserie 19 Reihe 3.1 "Erhebung derInvestitionen für den Umweltschutz 2017". Weitere Informationen zur Erhebungfinden Sie im Themenbereich Umweltökonomie.