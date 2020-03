Umweltschutzausgaben 2017: Höchster Anstieg der Investitionen in den Umweltschutz seit 2011 / Anteil der gesamtwirtschaftlichen Umweltschutzausgaben am Bruttoinlandsprodukt bei mehr als 2,2 %

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 haben die Unternehmen, die privaten Haushalte undder Staat in Deutschland 70,4 Milliarden Euro für den Umweltschutz ausgegeben.Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) erhöhten sich diegesamtwirtschaftlichen Umweltschutzausgaben damit um knapp 5 % gegenüber demVorjahr. Der Anteil der Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt wuchs damit auf mehrals 2,2 %. Dabei stiegen die Investitionen in den Umweltschutz gegenüber 2016mit +9,5 % weitaus stärker als die laufenden Ausgaben mit +3,9 %. DieInvestitionen in den Umweltschutz sind damit so stark gestiegen wie seit 2011nicht mehr.Forschung und Entwicklung im Umweltbereich mit stärkstem AusgabenzuwachsVon den gesamten Ausgaben wurden 65 % von Unternehmen, 19 % von den privatenHaushalten und 16 % vom Staat getätigt. Wie schon in den vorangegangenen Jahrenfloss auch im Jahr 2017 der Großteil der Ausgaben in die beiden BereicheAbwasserwirtschaft (31,6 Milliarden Euro, z. B. Betrieb von Kläranlagen undKanalisation) und Abfallwirtschaft (24,8 Milliarden Euro, z. B. Sammlung vonAbfällen, Betrieb von Deponien). Am stärksten stiegen die Ausgaben für Forschungund Entwicklung im Umweltbereich mit +15,8% gegenüber dem Vorjahr auf 1,5Milliarden Euro.Die übrigen Ausgaben von 12,5 Milliarden Euro verteilten sich zum einen auf dieVermeidung und Beseitigung von Umweltverunreinigungen (9,5 Milliarden Euro),unter der die Bereiche Luftreinhaltung und Klimaschutz, Schutz und Sanierung vonBoden, Grund- und Oberflächenwasser, Lärm- und Erschütterungsschutz sowieStrahlenschutz, zusammengefasst sind. Zum anderen entfielen sie auf den Arten-und Landschaftsschutz (1,7 Milliarden Euro) sowie sonstigeUmweltschutzaktivitäten (1,4 Milliarden Euro), wozu beispielsweise allgemeineVerwaltungs- und Managementtätigkeiten im Umweltschutz zählen.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Umweltökonomische Gesamtrechnungen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 88 55www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4543389OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell