Umweltschutz in Unternehmen: Verantwortung übernehmen / TÜV Rheinland: Mitarbeiterbeteiligung wichtig / Kleine Maßnahmen, große Wirkung / Zertifiziertes Umweltmanagementsystem kann sinnvoll sein

Köln (ots) - Umweltschutz ist heutzutage ein wichtiger Bestandteileiner verantwortungsvollen Unternehmensführung. Dabei umfassenmoderne Managementsysteme weit mehr als die Einhaltungumweltrechtlicher Vorschriften. Will ein Unternehmen beispielsweiseressourcenschonende Prozesse einführen und anwenden, braucht esüberzeugte Mitarbeiter, die sich aktiv daran beteiligen. Betriebe undOrganisationen sollten deshalb Schulungen und die Möglichkeitanbieten, Verbesserungsvorschläge einzureichen. "Ein Briefkasten, denich irgendwo aufhänge, reicht da nicht aus", sagt Erich Grünes,Umweltgutachter bei TÜV Rheinland. Nur wer als Mitarbeiter einBewusstsein für das Thema entwickelt, kann aufzeigen, wo etwasverbessert werden kann.Umwelt-Zertifikat kann sich lohnenFür Unternehmen, die ihr Umweltmanagement auf solide Beine stellenwollen, ist es sinnvoll, sich nach der ISO 14001 prüfen undzertifizieren zu lassen, um dies den interessierten Parteien(Stakeholdern) zeigen zu können und das Engagement nach innen undaußen sichtbar zu machen. Speziell ausgebildete Auditoren von TÜVRheinland führen die Prüfverfahren durch und überprüfen jährlich dieFortschritte. Noch umfangreicher ist das Eco-Management and AuditScheme, kurz EMAS, der Europäischen Union. Hier lässt dieteilnehmende Organisation das Umweltmanagement und die -leistungbegutachten und veröffentlicht regelmäßig eine vom Umweltgutachtervalidierte Erklärung.Das Potenzial der kleinen DingeIm Arbeitsalltag reichen manchmal schon kleine Maßnahmen, umnegative Umweltauswirkungen zu verringern. Beispielsweise können dieMitarbeiter das Licht oder Bildschirme in Pausen ausschalten, Abfällereduzieren oder Materialien effizient einsetzen, um Ressourcen unddamit die Umwelt zu schonen. "Es wird oft unterschätzt, wie vielPotenzial in scheinbaren Kleinigkeiten steckt", weiß Grünes. Wer sichnoch mehr engagieren will, kann Teams bilden, die Projekte zuVerbesserung der Umweltsituation durchführen. Solche und ähnlicheAktivitäten können und sollten sich durch sämtliche Prozesse vonOrganisationen ziehen und jede Ebene betreffen, von derReinigungskraft bis zum Vorstand.Mehr Informationen zum Thema Umweltmanagement auf:www.tuv.com/ISO14001