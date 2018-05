Umweltschutz in Entwicklungsländern: Wie Aufklärung nachhaltig wirkt zeigt das Jhuwani Environment Protection Programme in Nepal

München (ots) - Nepal steht aktuell auf Platz 176 von 180 des"Environmental Performance Index" (EPI) - einer Studie derUniversitäten Yale und Columbia, die die ökologische Leistungsbilanzvon Staaten und Unternehmen untersucht. (1) . Um in Nepal diemassiven Folgen von Plastikverschmutzung zu bekämpfen, unternimmt dasJhuwani Environment Protection Programme (JEPP) seit Juni 2016Aufklärungsarbeit, die sich an die breite Bevölkerung richtet. Damitunterstützt die Organisation auf einfachem Wege einen Wandel zu einemumweltfreundlicheren Lebensstil.Woher kommt die extreme Umweltverschmutzung in Entwicklungsländernwie Nepal?Einwegverpackungen werden zunehmend zum Problem: im Durchschnittgeneriert jede/r Bewohner/in Nepals 170 Gramm Müll pro Tag, davon 12%aus Plastik (2). Plastikmüll zieht sich von der Hauptstadt Kathmandubis in die entlegensten Dörfer des Landes.Plastikverpackungen werden überwiegend einfach in die Naturentsorgt oder verbrannt, denn der Bevölkerung mangelt es vor allem anWissen über die Gefahren: Frei herumliegender Müll ist auf vieleArten schädlich für das Ökosystem und die Biosphäre. Die durch dieZersetzung von Plastik freigesetzten Toxine schaden dem Hormonsystemvon Mensch und Tier. Neben der öffentlichen Gesundheit ist vor allemdie Landwirtschaft bedroht, die für viele Menschen in Nepalüberlebensnotwendig ist.Die Folgen sind erst spät erkennbar, was dazu führt, dass dasProblem bei erstmaligem Auftreten oftmals ignoriert wird.Recyclingsysteme sind nicht vorhanden. Nepal ist hier beispielhaftfür die Lage in vielen Entwicklungsländern. Neben tiefgreifendenWirtschaftsproblemen, mangelhafter Infrastruktur und politischerInstabilität werden Umweltprobleme von Behörden nicht in Angriffgenommen.Welche Lösung liefert das Programm Jhuwani Environment vor Ort?Das Konzept der Umweltschutzorganisation JEPP orientiert sich ander Bedarfslage. Anstatt aufwendige technische Lösungen - wie etwaRecyclingsysteme - zu entwickeln, setzt die Initiative bei derAufklärung der örtlichen Bevölkerung an.Johannes Tiedje und Ramchandra Mahato betreiben über das ProjektJEPP öffentliche Müllsammlungen, Seminare und Workshops mit derDorfgemeinschaft und verteilen Stofftaschen und Müllkörbe. Um füreine öffentliche Akzeptanz zu sorgen, mobilisierten sie die lokalenPolitiker, Zeitungen, Rundfunk und das örtliche Fernsehen. DieBevölkerung nimmt die Ideen auf und setzt sie um. So wird durch JEPPim Süden Nepals Umweltschutz und Umweltbewusstsein zu einem Interessealler. Die Menschen ergreifen zunehmend Eigeninitiative und der Druckauf die Behörden, tätig zu werden, wächst.Wie ist JEPP entstanden und wie geht es weiter?Der Gründer von JEPP ist der junge Sozialarbeiter, JohannesTiedje, der ursprünglich selbst über eine Freiwilligenarbeit mitRainbow Garden Village (RGV) nach Nepal kam, um dort für mehrereMonate als Volunteer an einer Schule Englisch zu unterrichten. Ineinem kleinen Dorf im Süden Nepals - Jhuwani - lernte er hierbeiRamchandra Mahato, den Leiter der Jhuwani Public School kennen. Beideerkannten das große Problem der Umweltverschmutzung vor Ort undbeschlossen etwas dagegen zu unternehmen.Ihre gemeinsame Initiative JEPP führte zur Gründung eines Vereinsin Deutschland und in Nepal. JEPP arbeitet mit lokalen Politikern undUmweltschutzvereinigungen wie Himalayan Climate Initiative und CleanCity Cooperative zusammen.Die Idee ist so erfolgreich, dass das Projekt auf weitere Dörferausgedehnt werden soll. Um dies realisieren zu können, ist JEPP aufSpenden angewiesen. Rainbow Garden Village unterstützt JohannesTiedje weiterhin bei seinem Projekt und ruft gemeinsam mit ihm zuSpenden auf. Über RGV können sich darüber hinaus Freiwillige aktiv amJEPP-Projekt beteiligen: http://ots.de/K3T18bNähere Informationen: https://www.jhuwani-environment.comQuelle 1: Environmental Performance Index:https://epi.envirocenter.yale.edu/Quelle 2: Studie der Asian Development Bank (ADB) aus 2013:http://ots.de/HLUSnaPressekontakt:Yvonne AignerHohenlindener Str. 181677 MünchenE-Mail: presse@rainbowgardenvillage.comPressematerial: https://www.rainbowgardenvillage.com/presseTel.: +49 (0)89 45453793Original-Content von: Rainbow Garden Village, übermittelt durch news aktuell