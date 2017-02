Umweltschonende Konzepte, natürliche Materialien und viel Tageslicht: Richtfest für das weltweit nachhaltigste IKEA Haus (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -Heute wird in Kaarst der Richtkranz für den "More SustainableStore", das weltweit nachhaltigste IKEA Einrichtungshaus, aufgezogen.Das traditionelle Handwerkerfest wird für den Rhein-Kreis-Neuss durchLandrat Hans-Jürgen Petrauschke, für die Stadt Kaarst durchBürgermeisterin Dr. Ulrike Nienhaus sowie für IKEA Deutschland durchden Expansionschef Johannes Ferber und Einrichtungshauschef StephanLaufenberg begleitet."In Kaarst haben wir zurzeit noch unseren kleinsten Standort inDeutschland. Wir sind besonders stolz darauf, dass hier nun unserMore Sustainable Store entsteht, für den wir einen einmaligen,ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz entwickelt haben", so JohannesFerber. Das Konzept des Einrichtungshauses umfasst besondersenergieeffiziente und umweltschonende Technologien, den Einsatznatürlicher Materialien, viel Tageslicht in der Produktausstellung,Dachterrassen für Besucher und Mitarbeiter sowie einen großzügiggestalteten, begrünten Außenbereich."Das Thema Nachhaltigkeit wird sich natürlich auch wie ein roterFaden durch das ganze Einrichtungshaus ziehen, angefangen bei derProduktpräsentation über das Restaurant und das Café bis hin zuAusstellungen zu Nachhaltigkeitsthemen", erläutertEinrichtungshauschef Stephan Laufenberg.Im Laufe der kommenden Wochen soll die Fertigstellung des Rohbauserfolgen, bevor es anschließend mit dem Innenausbau und derEinrichtung des Hauses weiter geht. Die Eröffnung des MoreSustainable Store ist im Frühherbst dieses Jahres geplant.Im Dialog mit den Menschen aus der Region"Zu einem umfassenden Nachhaltigkeitsansatz gehört für unsinsbesondere, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt unseresKonzepts stellen - also unsere Mitarbeiter, Besucher und natürlichauch die Bürger aus Kaarst und der Region", sagt Stephan Laufenberg.Die langjährige Zusammenarbeit mit lokalen Kooperationspartnernwird deshalb auch nach der Planungs- und Bauphase weiter fortgesetzt.So wird das auf dem Grundstück bereits bestehende Gebäude des CaféBuxbaum mit neuem Leben gefüllt und zu einem Treffpunkt für dieKaarster ausgebaut: In den Räumlichkeiten wird künftig einRepair-Café von einem Seniorenverein betrieben, es entsteht einintegratives Künstleratelier in Zusammenarbeit mit dem örtlichenKunstCafé Einblick, und es gibt einen professionellen Bandproberaum,der von einer Kaarster Musikschule betreut wird. Darüber hinaus sinddort Firmenwohnungen - etwa für Auszubildende oder Trainees -geplant, die so von kurzen Wegen zu ihrer Arbeitsstelle profitieren.Da das Café Buxbaum mit der Eröffnung des Einrichtungshauses nichtmehr gastronomisch genutzt wird, können sich die Menschen aus Kaarstund der Region ab Mitte Februar auch an der Findung eines neuenNamens für das Gebäude beteiligen. Die Mitarbeiter aus dembestehenden IKEA Einrichtungshaus in Kaarst haben dafür dreiNamensvorschläge ausgewählt - und die Bürger können anschließendabstimmen, welchen der Namen das Café künftig tragen wird. MehrDetails zum Namenswettbewerb gibt es auf dem Online-Bürgerforum unterwww.buergerforum-kaarst.de. Das Bürgerforum dient bis zur Eröffnungdes Hauses auch weiterhin als Anlaufstelle für Fragen, Anregungen undHinweise rund um das Projekt.IKEA investiert für den More Sustainable Store am Standort Kaarst100 Millionen Euro. Auf dem etwa 124.000 Quadratmeter großenGrundstück entsteht eine geplante Verkaufsfläche von 25.500Quadratmetern. Zusätzlich zu den 280 bereits bestehendenArbeitsplätzen im derzeitigen Einrichtungshaus sollen rund 40 weitereStellen neu geschaffen werden - die ersten Stellenausschreibungensind in Kürze unter www.IKEA.de zu finden.Über den IKEA KonzernUnsere Vision ist es, den vielen Menschen einen besseren Alltag zuschaffen, indem wir formschöne, funktionsgerechte, erschwingliche undqualitativ hochwertige Einrichtungsgegenstände anbieten, die mitRücksicht auf Mensch und Umwelt produziert wurden. Insgesamt betreibtder IKEA Konzern 340 Einrichtungshäuser in 28 Ländern. Darüber hinausgibt es mehr als 40 Einrichtungshäuser, die von Franchisenehmernaußerhalb des IKEA Konzerns geleitet werden. Im Geschäftsjahr 2016besuchten insgesamt 783 Millionen Menschen die Einrichtungshäuser desIKEA Konzerns und 2,1 Milliarden Menschen informierten sich aufunserer Website www.IKEA.comPressekontakt:Chantal GilsdorfPressereferentinTel.: (06122) 585 4480Chantal.Gilsdorf@IKEA.comOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell