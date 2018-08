Mainz (ots) -Während die Folgen des Tabakkonsums für die Gesundheit desMenschen weitestgehend bekannt sind, gilt das für die durch dieKippen entstehenden Umweltprobleme nicht. "planet e." begibt sich amSonntag, 26. August 2018, 16.30 Uhr im ZDF auf die Spur derZigarettenkippen: Die "planet e."-Dokumentation "Gift imZigarettenfilter - Wie Glimmstengel der Umwelt schaden" befasst sichmit dem weltweiten, durch die weggeworfenen Kippen entstehendenSondermüllproblem.Rund um den Globus gibt es Milliarden Raucher, die laut Berichtder Weltgesundheitsorganisation (WHO) rund 6000 Milliarden Zigarettenpro Jahr verbrennen. Die weggeworfenen Kippen schaden der Natur,weswegen Naturschützer ein Verbot der Filter fordern. Die Stummelsind sowohl ein Müllproblem als auch ein Vergiftungsfaktor, da dieStoffe, die nach dem Abrauchen in den Filtern stecken, die Reste derGlimmstängel zu toxischem Sondermüll machen.Welche Folgen das hat, wird bei Versuchen mit Fischen deutlich:Diese spucken aus, zucken, drehen sich bäuchlings und sinken zuBoden, wenn sie mit Nikotin vermischtem Wasser ausgesetzt sind.Studienleiter Professor Thomas Novotny von der Universität San Diegowarnt: Schon eine Kippe, aufgelöst in einem Liter Wasser, tötet nachvier Tagen kleine Lebewesen wie Fische. Und je mehr Kippen in derNatur landen, desto mehr Nikotin wird ausgewaschen und inStadtgewässer, Seen oder Flüsse weitergeleitet. Professor Novotny undsein Team fanden heraus, dass sich in kontaminierten Forellen mancheGifte sogar ansammeln und so in die Nahrungskette gelangen können.Auch der Tabakanbau ist ein Problem: Etwa 200.000 Hektar Wald, soschätzt die WHO, werden jährlich dafür gerodet. Tabak ist eineempfindliche Pflanze, laugt Böden aus, braucht Pestizide und wirdvorwiegend in Entwicklungs- und Schwellenländern angebaut.https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/http://planete.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell