Umweltproblem Plastik: Immer mehr Deutsche werden sich der ökologischen Belastung durch Kunststoff bewusst / NaturEnergiePlus veröffentlicht Studie zum plastikfreien Leben (FOTO)

Mühlacker (ots) -Aktuell lassen sich 82 Prozent der befragten Deutschen keinePlastiktüte im Lebensmittelgeschäft geben. Das zeigt einerepräsentative Studie zum Thema "Plastikfrei Leben" im Auftrag vonNaturEnergiePlus. Grundsätzlich zeigt sich, dass ältere Befragte eherauf Plastiktüten verzichten als Jüngere.Fast 80 Prozent der Befragten geben an, dass sie aus Umweltgründeneine Alternative zur Plastiktüte verwenden. 40 Prozent sind nichtbereit für eine Plastiktüte zu zahlen.In der Studie wurde zusätzlich gefragt, wer bereit ist, im Alltagauf alternative Produkte gegenüber Plastik umzusteigen. 62 Prozentder Befragten würden alternative Produkte verwenden, um Plastikmüllzu vermeiden. Die Befragten können sich beispielsweise vorstellen,Glasflaschen statt Plastikflaschen oder Butterbrotpapier stattFrischhaltefolie zu nutzen. Die Nutzung eines Seifenstücks statt derFlüssigseife konnten sich die Befragten am wenigsten vorstellen.Eine Mehrheit der Befragten kann sich vorstellen, für denLebensmitteleinkauf unverpackte Lebensmittel in eigenen Behältnissenzu kaufen, um Verpackungsmüll beim Kauf von Nudeln, Reis, Mehl oderZucker zu vermeiden. Hauptgrund für 50% der Befragten ist dabei dieMüllvermeidung aus Umweltgründen. Frauen sind eher bereit eigeneBehältnisse mit in den Supermarkt zu nehmen als Männer. 41 Prozentder Befragten können sich die Mitnahme von eigenen Behältnissen nichtvorstellen."Plastikprodukte und -verpackungen begegnen uns tagtäglich. Umsowichtiger ist es, sich immer wieder bewusst zu machen, dass viele derVerpackungen bereits im Jahr der Produktion schon wieder auf dem Mülllanden und hier kann jeder selbst aktiv werden durchAlternativprodukte oder unverpackte Lebensmittel", so Gunter Jenne,Geschäftsführer von NaturEnergiePlus.In diesem Zusammenhang beauftragt NaturEnergiePlus regelmäßigStudien zu den Themenbereichen Nachhaltigkeit und Gesellschaft. ImRahmen der vorliegenden Untersuchung wurden am 13. und 14. September2017 1.002 Personen ab 14 Jahre in ganz Deutschland telefonischbefragt.Die Studienergebnisse und die Infografiken finden Sie unter:www.naturenergieplus.de/nachhaltigkeitsstudienhttp://ots.de/t2vB2Hintergrundinformationen zu NaturEnergiePlusNaturEnergiePlus ist eine Marke der NaturEnergie+ Deutschland GmbHmit Sitz in Mühlacker an der Enz. Das Unternehmen vertreibt Ökostromund Ökogas an Privatkunden. Der Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraftwird vollständig in Deutschland erzeugt. Beim Ökogas handelt es sichum klimaneutrales Nordseegas und Biogas aus Reststoffen. Ökostrom undÖkogas sind vom TÜV Nord zertifiziert. Zusätzlich bietetNaturEnergiePlus auch Photovoltaik-Anlagen und viele Produkte zumnachhaltigen Leben an.Darüber hinaus engagiert sich NaturEnergiePlus mit Klimaschutz-und Nachhaltigkeitsprojekten. Bisher haben sich über 50.000 Kundenfür NaturEnergiePlus entschieden. Gesellschafter der NaturEnergie+Deutschland GmbH ist die EnBW Energie Baden-Württemberg AG.