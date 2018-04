Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg", das landespolitische Magazin amDonnerstag, 5. April 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen inBaden-WürttembergClemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Facebook, Payback und Co - wie leichtsinnig geht man mit deneigenen Daten um?In sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram und überKundenkarten geben viele freiwillig Einblick in ihr Leben. Dieveröffentlichten Bilder und Informationen werden von den Anbieterngespeichert. Sie sind bares Geld wert, damit lässt sichpersonalisierte Werbung verkaufen. Daten von 50 MillionenFacebook-Nutzerinnen und -Nutzern sollen für den US-Wahlkampfmissbraucht worden sein. Auch die Deutsche Post soll Kundendaten fürden Wahlkampf an Parteien verkauft haben. Wird der Gläserne MenschRealität? Ist das Risiko des Datenmissbrauches tatsächlich hoch odersind die Sorgen dazu übertrieben? Gast im Studio istIT-Sicherheitsexperte und Datenschützer Michael Schommer.Vor Ort bei DatengebernVor-Ort-Reporterin Alexandra Gondorf prüft, welche Spuren sieselbst im Netz hinterlassen hat. Sie fragt junge und ältere Menschen,wie sie mit ihren Daten umgehen.Fahrtüchtige Autos in der SchrottpresseAutohersteller versprechen Tausende Euro Umweltprämie für alteDiesel beim Kauf eines neuen Fahrzeuges. Der alte Wagen muss dann indie Schrottpresse, auch wenn er noch jahrelang fahren könnte.Feuerwehr ohne Freiwillige im Kinzigtal Den FreiwilligenFeuerwehren mangelt es an Nachwuchs. Potentielle Helfer in ländlichenGebieten wie dem Kinzigtal arbeiten außerdem oft zu weit weg undkönnen nicht schnell genug am Einsatzort sein.Der schwierige Umzug eines Storchennests in Tiengen (Freiburg)Das Storchennest auf dem Tiengener Kirchturm wird zum Ärgernis.Die Hinterlassenschaften des Storches treffen Kirchgänger undverschmutzen den Friedhof. Doch ein Umzug auf das Kirchendachgestaltet sich schwierig.Mario L. - der Pate aus dem Schwabenländle?Im Januar 2018 verhaften italienische Polizisten 159 mutmaßlicheMafia-Mitglieder - auch aus Baden-Württemberg. Einer von ihnen istMario L., ein Geschäftsmann aus dem Stuttgarter Umland. Bereits inden 1990ern wurde wegen Mafia-Verdachts gegen ihn ermittelt. Dochtrotz Prozessen und Strafen führte er seine Geschäfte hierzulandeunbeeindruckt weiter."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger(innen) via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unterwww.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell